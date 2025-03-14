قيادي في حماس: خروج الاحتلال عن ما تم الاتفاق عليه سيعيدنا إلى الصفر

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أكد القيادي في حركة حسام بدران، الجمعة، أن "أبناء الشعب الفلسطيني صامدون متمسكون بأرضهم، ولن يتركوا وطنهم بغض النظر عن موقف الأميركي، ترامب".بدران: "شعبنا سيفشل كل مخططات التهجير، وسيبقى درعا لحماية المسجد الأقصى من بطش الاحتلال وتهويده".وأضاف بدران: "مصرّون على تطبيق وقف إطلاق النار بمراحله المختلفة، وإن خروج الاحتلال عن ما تم عليه سيعيدنا إلى الصفر".وأوضح أن "حركة طالبت الوسطاء بإلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار ووقف الخروقات، واستكمال كافة البنود تم إقرارها".وأشار بدران إلى أن ترحب بأي مقترحات تدفع باتجاه بتنفيذ وقف إطلاق النار، بما يضمن حقوق أبناء شعبنا.