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عربي-دولي
قيادي في حماس: خروج الاحتلال عن ما تم الاتفاق عليه سيعيدنا إلى الصفر
Lebanon 24
14-03-2025
|
05:20
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أكد القيادي في حركة
حماس
حسام بدران، الجمعة، أن "أبناء الشعب الفلسطيني صامدون متمسكون بأرضهم، ولن يتركوا وطنهم بغض النظر عن موقف
الرئيس
الأميركي،
دونالد
ترامب".
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وقال
بدران: "شعبنا سيفشل كل مخططات التهجير، وسيبقى درعا لحماية المسجد الأقصى من بطش الاحتلال وتهويده".
وأضاف بدران: "مصرّون على تطبيق
اتفاق
وقف إطلاق النار بمراحله المختلفة، وإن خروج الاحتلال عن ما تم
الاتفاق
عليه سيعيدنا إلى الصفر".
وأوضح أن "حركة
حماس
طالبت الوسطاء بإلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار ووقف الخروقات، واستكمال كافة البنود
التي
تم إقرارها".
وأشار بدران إلى أن
حماس
ترحب بأي مقترحات تدفع باتجاه بتنفيذ
اتفاق
وقف إطلاق النار، بما يضمن حقوق أبناء شعبنا.
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