في الضفة الغربية.. مقتل 3 فلسطينيين واعتقال أكثر من 100

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أعلن الجيش أن قواته قتلت 3 فلسطينيين واعتقلت أكثر من 100 آخرين خلال عمليات في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي.وذكرت صحيفة تايمز أوف على موقعها الإلكتروني أن جنود الجيش قاموا بضبط عشرات الأسلحة واستجوبوا العشرات من المشتبه بهم.ويشن الجيش هجوما واسعا في شمال الضفة الغربية منذ 21 كانون الثاني الماضي، أطلق عليه اسم عملية الجدار الحديدي.وأشار الجيش إلى أن العملية الهجومية يشنها، ركزت الأسبوع الماضي على بلدتي عرابة وقباطية بالقرب من جنين شمال الضفة الغربية.كان وزير الدفاع يسرائيل كاتس قد صرح في الماضي أنه ورئيس بنيامين نتنياهو أمرا الجيش "بزيادة شدة النشاط لوضع حد للإرهاب في مخيم طولكرم للاجئين وفي مخيمات اللاجئين" في الضفة الغربية.أنه في إطار عملية الجدار الحديدي، تم إجلاء نحو 40 ألف فلسطيني من 3 مخيمات في شمال الضفة الغربية وإنها أصبحت الآن "خالية من السكان".وأضاف كاتس إنه من المقرر أن يستعد الجيش "لبقاء طويل الأمد" في هذه المخيمات وأنه "لن يتم السماح لسكان المخيمات بالعودة إليها".