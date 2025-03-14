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عربي-دولي

في الضفة الغربية.. مقتل 3 فلسطينيين واعتقال أكثر من 100

Lebanon 24
14-03-2025 | 05:25
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت 3 فلسطينيين واعتقلت أكثر من 100 آخرين خلال عمليات في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي.
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وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل على موقعها الإلكتروني أن جنود الجيش الإسرائيلي قاموا بضبط عشرات الأسلحة واستجوبوا العشرات من المشتبه بهم.

ويشن الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا في شمال الضفة الغربية منذ 21 كانون الثاني الماضي، أطلق عليه اسم عملية الجدار الحديدي.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن العملية الهجومية التي يشنها، ركزت الأسبوع الماضي على بلدتي عرابة وقباطية بالقرب من جنين شمال الضفة الغربية.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح في الشهر الماضي أنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمرا الجيش "بزيادة شدة النشاط لوضع حد للإرهاب في مخيم طولكرم للاجئين وفي جميع مخيمات اللاجئين" في الضفة الغربية.

وقال أنه في إطار عملية الجدار الحديدي، تم إجلاء نحو 40 ألف فلسطيني من 3 مخيمات في شمال الضفة الغربية وإنها أصبحت الآن "خالية من السكان".

وأضاف كاتس إنه من المقرر أن يستعد الجيش "لبقاء طويل الأمد" في هذه المخيمات وأنه "لن يتم السماح لسكان المخيمات بالعودة إليها".
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