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عربي-دولي

في زيارة غير مسبوقة.. وفد درزي سوري توجه الى اسرائيل

Lebanon 24
14-03-2025 | 05:47
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توجّه قرابة ستين رجل دين درزي صباح  اليوم الجمعة من محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، نحو اسرائيل، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس"، في زيارة غير مسبوقة.
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وجاءت الزيارة تلبية لدعوة وجهها الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل الشيخ موفق طريف وتتخللها زيارة مقام ديني، ما أثار انتقادات عدد من الدروز، لا سيما أنها تأتي بعد تصريحات اسرائيلية تعهدت بحماية دروز سوريا.

وتجمع نحو ستين رجل دين درزي صباحا عند أطراف قرية حضر، الواقعة في المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان التي تحتل اسرائيل القسم الأكبر منها، على مرأى من الجنود الإسرائيليين المتمركزين في نقاط مستحدثة في أطراف القرية.

وقال مصدر مواكب للزيارة من دون الكشف عن اسمه للوكالة : "إن الجيش الإسرائيلي منع الوفد من حمل هواتف خلوية معهم أو اقتراب الصحافيين منهم أثناء تجمعهم".

وتتخلل الزيارة، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الوفد ، زيارة مقام النبي شعيب الذي له مكانة خاصة عند الدروز عصر الجمعة، كما يشارك الوفد صباح السبت في افتتاح مقر ديني في قرية البقيعة في شمال اسرائيل، بحسب برنامج الدعوة الموجّه من الشيخ طريف.(أ.ف.ب)
 
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