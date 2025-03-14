في زيارة غير مسبوقة.. وفد درزي سوري توجه الى اسرائيل

Advertisement

توجّه قرابة ستين رجل دين درزي صباح اليوم من القنيطرة في جنوب سوريا، نحو اسرائيل، وفق ما أفادت "فرانس برس"، في غير مسبوقة.وجاءت الزيارة تلبية لدعوة وجهها الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في الشيخ طريف وتتخللها مقام ديني، ما أثار انتقادات عدد من الدروز، لا سيما أنها تأتي بعد تصريحات اسرائيلية تعهدت بحماية دروز .وتجمع نحو ستين رجل دين درزي صباحا عند أطراف قرية حضر، الواقعة في المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان تحتل اسرائيل القسم الأكبر منها، على مرأى من الجنود الإسرائيليين المتمركزين في نقاط مستحدثة في أطراف القرية.مواكب للزيارة من دون الكشف عن اسمه للوكالة : "إن الجيش منع الوفد من حمل هواتف خلوية معهم أو اقتراب الصحافيين منهم أثناء تجمعهم".وتتخلل الزيارة، وفق ما أفاد مقرب من الوفد ، مقام النبي شعيب الذي له مكانة عند الدروز عصر الجمعة، كما يشارك الوفد صباح السبت في افتتاح مقر ديني في قرية البقيعة في شمال اسرائيل، بحسب برنامج الدعوة الموجّه من الشيخ طريف.(أ.ف.ب)