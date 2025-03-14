عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

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عقب الجواب الروسي "المتردد" إلى حد ما حول الهدنة الأميركية المؤقتة لمدة 30 يوماً مع أوكرانيا، أطل الاتحاد الأوروبي ثانية.فبعدما رسم بعض الخطوط الحمراء للحرب في أوكرانيا، عاد وأعلن نيته تجدد عقوباته على أفراد وكيانات روسية، وقدّم مقترحات جديدة.فقد طلبت حكومات دول الاتحاد الأوروبي من مزودي خدمات الاتصالات الفضائية البحث عن بديل لشبكة "ستارلينك" في أوكرانيا، بحسب "يورو أكتف".وأضاف التقرير أن هناك مخاوف من أن يقوم شركة "ستارلينك ، إيلون ماسك، بإيقاف الخدمة، التي تعتمد عليها القوات الأوكرانية في الاتصالات والتحكم بالطائرات من دون طيار.ووفقاً لمشروع الوثيقة الصادرة عن المفوضية الأوروبية، يجب على الاتحاد تمويل عملية الحصول على هذه الخدمات من مزودين أوروبيين.وبحسب في كافة أنحاء أوروبا، في الحالي، لا يمكن إلا لشركة "يوتلسات" توفير مثل هذه الاتصالات.كما يوجد لدى "ستارلينك" حالياً 40 ألف في أوكرانيا، بينما تمتلك "يوتلسات" حوالي 2000 محطة، و4 آلاف أخرى جاهزة للتشغيل. (العربية)