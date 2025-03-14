نتنياهو يقاضي رئيس "الشاباك" السابق

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رفع بنيامين نتنياهو شكوى ضد "الشاباك" نداف أرغمان، ادعى فيها أن الأخير يحاول ابتزازه عبر أساليب منظمة إجرامية.وفي الشكوى التي تم تقديمها إلى مفوض الشرطة داني ليفي، كتب نتنياهو: "ندائي إليكم هو المطالبة بفتح تحقيق بعد أن تم مساء تجاوز كافة الخطوط الحمراء عندما اختار لجهاز الأمن العام، نداف أرغمان، تهديد وابتزاز وزراء في منصبه، باستخدام الأساليب والأشكال التي تستخدمها المنظمات الإجرامية، كما لو كان المخابرات الإسرائيلية رجل مافيا، باستخدام ممارسات عالم الاجرام وتجاوز الخطوط بالكامل".أرغمان خلال مقابلته مع القناة 12: "يجب التوقف عن تعريض حياة جنودنا ‏للخطر والانسحاب من غزة وإبقاء منطقة عازلة. كذلك يجب الخروج من ‏محور فيلادلفيا وجودنا هناك لا يعني وقف التهريب تحت الأرض".‏وأضاف: "اليوم نحن لا نقاتل ولا نحصل على أسرانا وهذه خسارة من ‏الاتجاهات، لذا يجب الإعلان عن وقف الحرب واستعادة الأسرى وتنفيذ عمليات ‏عسكرية موضعية ضد حماس".‏وأكد الشاباك أنه "لم يعرض علي أحد خطة حماس المسماة أسوار ‏أريحا (وعد الآخرة) المتعلقة بالهجوم على غلاف غزة خلال فترة مسؤوليتي عن ‏الجهاز خلافًا لما نُشر"، لافتا إلى أن "نتنياهو يستهدف وحدة المجتمع ‏بشكل متعمد وفي حال تفككنا من الداخل فلا يمكننا التغلب على ذلك". (روسيا اليوم)