نتنياهو يقاضي رئيس "الشاباك" السابق

رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو شكوى ضد رئيس
"الشاباك" السابق
نداف أرغمان، ادعى فيها أن الأخير يحاول ابتزازه عبر أساليب منظمة إجرامية.
وفي الشكوى التي تم تقديمها إلى مفوض الشرطة داني ليفي، كتب نتنياهو: "ندائي إليكم هو المطالبة بفتح تحقيق بعد أن تم مساء تجاوز كافة الخطوط الحمراء عندما اختار الرئيس السابق
لجهاز الأمن العام، نداف أرغمان، تهديد وابتزاز رئيس
وزراء في منصبه، باستخدام الأساليب والأشكال التي تستخدمها المنظمات الإجرامية، كما لو كان رئيس وكالة
المخابرات الإسرائيلية رجل مافيا، باستخدام ممارسات عالم الاجرام وتجاوز الخطوط بالكامل".
وقال
أرغمان خلال مقابلته مع القناة 12: "يجب التوقف عن تعريض حياة جنودنا للخطر والانسحاب من قطاع
غزة وإبقاء منطقة عازلة. كذلك يجب الخروج من محور فيلادلفيا لأن
وجودنا هناك لا يعني وقف التهريب تحت الأرض".
وأضاف: "اليوم نحن لا نقاتل ولا نحصل على أسرانا وهذه خسارة من جميع
الاتجاهات، لذا يجب الإعلان عن وقف الحرب واستعادة الأسرى وتنفيذ عمليات عسكرية موضعية ضد حماس".
وأكد رئيس
الشاباك السابق
أنه "لم يعرض علي أحد خطة حماس المسماة أسوار أريحا (وعد الآخرة) المتعلقة بالهجوم على غلاف غزة خلال فترة مسؤوليتي عن الجهاز خلافًا لما نُشر"، لافتا إلى أن "نتنياهو يستهدف وحدة المجتمع الإسرائيلي
بشكل متعمد وفي حال تفككنا من الداخل فلا يمكننا التغلب على ذلك". (روسيا اليوم)