22
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
4
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عن "حماس".. هذا آخر اعتراف إسرائيليّ!
Lebanon 24
14-03-2025
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ركز الإعلام
الإسرائيلي
على حالة الانقسام الشديد بين النخب العسكرية والسياسية بشأن كيفية التعامل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وطريقة استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة
الفلسطينية
في
قطاع
غزة.
Advertisement
ونقلت
قناة
12 تصريحاً للقائد الجديد للمنطقة
الجنوبية
اللواء يانيف عاسور، قال فيه: "تقع علينا مسؤولية وواجب الاستمرار بإصرار حتى تحقيق الانتصار، مهمتنا
الأولى
هي
القضاء
على
جميع
مخربي حماس، والمهمة الثانية هي استعادة الأسرى الأحياء والأموات".
وتساءل موشي يعالون، وزير الدفاع ورئيس الأركان الأسبق، عن جدوى استئناف الحرب من دون تحديد صورة اليوم التالي.
وقال
يعلون: "نحن عالقون مع هذه الحكومة غير المستعدة لإطلاق سراح المخطوفين،
لأن
في داخلها من يهدد بتفكيكها"، مشيرا إلى أن "حكومة بنيامين نتنياهو تريد استئناف القتال.. من أجل ماذا؟ من أجل حرب دون جدوى".
وأضاف - في جلسة نقاش على
قناة
12 - أنه بعد 17 شهراً من القتال لم تحدد
إسرائيل
ما هو اليوم التالي.
ومن جهته، قال المحامي عوفر بارتل، وهو خبير في القانون الجنائي، إن "الحكومة لن تذهب إلى المرحلة الثانية من الصفقة، ولا تنفذ ما وقعت عليه وتعهدت بتنفيذه"، مذكرا بأن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة لن يكون بالتوسل إلى حكومات أجنبية.
أما ميخا كوبي، وهو مسؤول سابق في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، فرجح أن تشن
إسرائيل
ما وصفها بحرب ضارية ضد حركة حماس بعد أن تستعيد 10 أو 12 أسيرا،
وقال
لقناة 13 إنه شخصياً يدعم هذا الخيار.
وزعم أنه سيكون هناك ضغط كبير على حماس، "ولا شك أننا سنعمل بطرق مختلفة تماماً".
في حين، شكك رامي إيغرا، وهو
رئيس
سابق لشعبة الأسرى والمفقودين في جهاز المخابرات (الموساد)، في إمكانية تقويض حماس، مشيراً إلى أن
إسرائيل
لم تستطع تحقيق ذلك خلال سنة ونصف من الحرب.
وذكّر بأن "إسرائيل ما زالت تحكم الضفة الغربية، وهناك كثير من الحمساويين، ولم تتمكن من
القضاء
عليهم"، مقراً بأن "حماس حركة دينية متجذرة في الشعب الفلسطيني".
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
صحيفة إسرائيليّة: "حماس" تُخطط لتحويل غزة إلى "نموذج" حزب الله
Lebanon 24
صحيفة إسرائيليّة: "حماس" تُخطط لتحويل غزة إلى "نموذج" حزب الله
14/03/2025 20:52:21
14/03/2025 20:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تدعو الى "تظاهرات تضامنية" لثلاثة أيام ضد خطط "التهجير" من غزة
Lebanon 24
حماس تدعو الى "تظاهرات تضامنية" لثلاثة أيام ضد خطط "التهجير" من غزة
14/03/2025 20:52:21
14/03/2025 20:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
14/03/2025 20:52:21
14/03/2025 20:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: حماس سوف "تدمّر" إذا لم تفرج عن جميع الرهائن الإسرائيليين
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: حماس سوف "تدمّر" إذا لم تفرج عن جميع الرهائن الإسرائيليين
14/03/2025 20:52:21
14/03/2025 20:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بوتين يرد على ترامب.. وزيلينسكي يقرّ بـ"وضع صعب جدا"
Lebanon 24
بوتين يرد على ترامب.. وزيلينسكي يقرّ بـ"وضع صعب جدا"
14:31 | 2025-03-14
14/03/2025 02:31:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أدى طقوس وتحدث عن الشياطين.. راكب يثير الذعر على متن طائرة أميركية (فيديو)
Lebanon 24
أدى طقوس وتحدث عن الشياطين.. راكب يثير الذعر على متن طائرة أميركية (فيديو)
14:06 | 2025-03-14
14/03/2025 02:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: نريد علاقات طبيعية مع ترامب
Lebanon 24
زيلينسكي: نريد علاقات طبيعية مع ترامب
13:36 | 2025-03-14
14/03/2025 01:36:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مجموعة السبع تدين تصعيد التوتر في الساحل السوري وهذا ما دعت له
Lebanon 24
مجموعة السبع تدين تصعيد التوتر في الساحل السوري وهذا ما دعت له
13:36 | 2025-03-14
14/03/2025 01:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"العمال الكردستاني" يؤكد استحالة حلّ الحزب في الوقت الحالي
Lebanon 24
"العمال الكردستاني" يؤكد استحالة حلّ الحزب في الوقت الحالي
13:29 | 2025-03-14
14/03/2025 01:29:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بلوك جديد.. مذيعة أخبار "الجديد" تُفاجئ الجميع بإطلالتها الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
بلوك جديد.. مذيعة أخبار "الجديد" تُفاجئ الجميع بإطلالتها الأخيرة (فيديو)
02:24 | 2025-03-14
14/03/2025 02:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق فنانة شهيرة يُهدد نيكول سابا ويطالبها بمغادرة مصر (صورة)
Lebanon 24
شقيق فنانة شهيرة يُهدد نيكول سابا ويطالبها بمغادرة مصر (صورة)
02:46 | 2025-03-14
14/03/2025 02:46:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"الله يعين مرتو".. مُعجبة تُعانق راغب علامة وتُقبل يده وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
"الله يعين مرتو".. مُعجبة تُعانق راغب علامة وتُقبل يده وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
05:15 | 2025-03-14
14/03/2025 05:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقفها لمدة 6 سنوات.. القروض المصرفية عادت
Lebanon 24
بعد توقفها لمدة 6 سنوات.. القروض المصرفية عادت
03:15 | 2025-03-14
14/03/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم من وزير الماليّة إلى الإدارات العامة... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تعميم من وزير الماليّة إلى الإدارات العامة... هذا ما جاء فيه
07:26 | 2025-03-14
14/03/2025 07:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:31 | 2025-03-14
بوتين يرد على ترامب.. وزيلينسكي يقرّ بـ"وضع صعب جدا"
14:06 | 2025-03-14
أدى طقوس وتحدث عن الشياطين.. راكب يثير الذعر على متن طائرة أميركية (فيديو)
13:36 | 2025-03-14
زيلينسكي: نريد علاقات طبيعية مع ترامب
13:36 | 2025-03-14
مجموعة السبع تدين تصعيد التوتر في الساحل السوري وهذا ما دعت له
13:29 | 2025-03-14
"العمال الكردستاني" يؤكد استحالة حلّ الحزب في الوقت الحالي
13:26 | 2025-03-14
العراق.. الأمن يعتقل 17 متهما بالانتماء لحركات دينية "منحرفة" في محافظة ميسان
فيديو
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
Lebanon 24
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
04:22 | 2025-03-14
14/03/2025 20:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
02:26 | 2025-03-14
14/03/2025 20:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
14/03/2025 20:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24