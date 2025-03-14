عن "حماس".. هذا آخر اعتراف إسرائيليّ!

ركز الإعلام على حالة الانقسام الشديد بين النخب العسكرية والسياسية بشأن كيفية التعامل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وطريقة استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.

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ونقلت 12 تصريحاً للقائد الجديد للمنطقة اللواء يانيف عاسور، قال فيه: "تقع علينا مسؤولية وواجب الاستمرار بإصرار حتى تحقيق الانتصار، مهمتنا هي على مخربي حماس، والمهمة الثانية هي استعادة الأسرى الأحياء والأموات".



وتساءل موشي يعالون، وزير الدفاع ورئيس الأركان الأسبق، عن جدوى استئناف الحرب من دون تحديد صورة اليوم التالي.



يعلون: "نحن عالقون مع هذه الحكومة غير المستعدة لإطلاق سراح المخطوفين، في داخلها من يهدد بتفكيكها"، مشيرا إلى أن "حكومة بنيامين نتنياهو تريد استئناف القتال.. من أجل ماذا؟ من أجل حرب دون جدوى".



وأضاف - في جلسة نقاش على 12 - أنه بعد 17 شهراً من القتال لم تحدد ما هو اليوم التالي.



ومن جهته، قال المحامي عوفر بارتل، وهو خبير في القانون الجنائي، إن "الحكومة لن تذهب إلى المرحلة الثانية من الصفقة، ولا تنفذ ما وقعت عليه وتعهدت بتنفيذه"، مذكرا بأن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة لن يكون بالتوسل إلى حكومات أجنبية.



أما ميخا كوبي، وهو مسؤول سابق في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، فرجح أن تشن ما وصفها بحرب ضارية ضد حركة حماس بعد أن تستعيد 10 أو 12 أسيرا، لقناة 13 إنه شخصياً يدعم هذا الخيار.



وزعم أنه سيكون هناك ضغط كبير على حماس، "ولا شك أننا سنعمل بطرق مختلفة تماماً".



في حين، شكك رامي إيغرا، وهو سابق لشعبة الأسرى والمفقودين في جهاز المخابرات (الموساد)، في إمكانية تقويض حماس، مشيراً إلى أن لم تستطع تحقيق ذلك خلال سنة ونصف من الحرب.



وذكّر بأن "إسرائيل ما زالت تحكم الضفة الغربية، وهناك كثير من الحمساويين، ولم تتمكن من عليهم"، مقراً بأن "حماس حركة دينية متجذرة في الشعب الفلسطيني". (الجزيرة نت)