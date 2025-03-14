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عربي-دولي
خطّة لمُحاولة اغتيال صدام حسين عام 1994.. هكذا تمّ إحباطها
Lebanon 24
14-03-2025
|
07:03
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كشف وزير
العمل
والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، تفاصيل العملية التي كان يُخطط لها خلال فترة التسعينات لاغتيال
الرئيس
الراحل صدام حسين.
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وأوضح الأسدي أنه كان لدى العراق معلومات تتعلق بعملية يُخطط لها للقيام باغتيال صدام حسين في العام 1994، أثناء عملية بناء موقعين في
محافظة
تكريت وأصبحت بعد ذلك القصور
الرئاسية
الموجودة الآن في المحافظة.
وتابع الوزير: "وردتني معلومات أن صدام يأتي لزيارة القصور مرة واحدة بالشهر للاطلاع على سير العمل، وذهبت أنا في شهر آب 1994 ووصلت إلى تكريت واستطلعت المكان بنفسي، ثم أدخلنا الأسلحة المطلوبة مع قالب خشبي في منطقة شارع 40، حيث كنا نتهيأ بالتدريج في تنفيذ العملية".
ولفت
إلى أن "أحد الشباب وعمره 17 عاما كان يوزع منشورات في البصرة وتم اعتقاله، واعترف خلال ساعتين عن العملية وعلى اثرها اعتقل 16 من الشباب مع كشف العملية بشكل تام، حيث تم إعدام
جميع
المعتقلين".
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