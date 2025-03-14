بالصور... إكتشاف مقبرة ملكية في مصر!

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اليوم الجمعة، عن إكتشافين أثريين مهمين في سوهاج جنوبي البلاد، يعكسان عراقة وثراء التاريخ المصري القديم.

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وفي بيان رسمي، إن بعثة أثرية - أميركية من جامعة بنسلفانيا، نجحت باكتشاف مقبرة ملكية تعود إلى عصر الانتقال الثاني في جبانة "جبل أنوبيس" في أبيدوس.



ونجحت بعثة أثرية تابعة الأعلى للآثار في الكشف عن ورشة فخار كاملة تعود للعصر الروماني، كما تبيّن لاحقا استخدام الموقع كجبانة خلال القرن السابع الميلادي في قرية بناويط.



وبحسب البيان، أكد الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، أن هذين الاكتشافين سيسهمان في الجذب السياحي لمصر وتسليط الضوء على التنوع الأثري الذي تزخر به البلاد، إلى جانب تقديم معلومات علمية جديدة تسهم في فهم التاريخ المصري القديم بشكل أكثر عمقًا. (سبوتنيك)