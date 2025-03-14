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عربي-دولي
بالصور... إكتشاف مقبرة ملكية في مصر!
Lebanon 24
14-03-2025
|
07:17
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أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اليوم الجمعة، عن إكتشافين أثريين مهمين في
محافظة
سوهاج جنوبي البلاد، يعكسان عراقة وثراء التاريخ المصري القديم.
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وفي بيان رسمي،
قالت
الوزارة
إن بعثة أثرية
مصرية
- أميركية من جامعة بنسلفانيا، نجحت باكتشاف مقبرة ملكية تعود إلى عصر الانتقال الثاني في جبانة "جبل أنوبيس" في أبيدوس.
ونجحت بعثة أثرية
مصرية
تابعة
للمجلس
الأعلى للآثار في الكشف عن ورشة فخار كاملة تعود للعصر الروماني، كما تبيّن لاحقا
إعادة
استخدام الموقع كجبانة خلال القرن السابع الميلادي في قرية بناويط.
وبحسب البيان، أكد الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، أن هذين الاكتشافين سيسهمان في
تعزيز
الجذب السياحي لمصر وتسليط الضوء على التنوع الأثري الذي تزخر به البلاد، إلى جانب تقديم معلومات علمية جديدة تسهم في فهم التاريخ المصري القديم بشكل أكثر عمقًا. (سبوتنيك)
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