Advertisement

عربي-دولي

بالصور... إكتشاف مقبرة ملكية في مصر!

Lebanon 24
14-03-2025 | 07:17
A-
A+
Doc-P-1333234-638775552517045952.jpg
Doc-P-1333234-638775552517045952.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اليوم الجمعة، عن إكتشافين أثريين مهمين في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، يعكسان عراقة وثراء التاريخ المصري القديم.
Advertisement
وفي بيان رسمي، قالت الوزارة إن بعثة أثرية مصرية - أميركية من جامعة بنسلفانيا، نجحت باكتشاف مقبرة ملكية تعود إلى عصر الانتقال الثاني في جبانة "جبل أنوبيس" في أبيدوس.

ونجحت بعثة أثرية مصرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار في الكشف عن ورشة فخار كاملة تعود للعصر الروماني، كما تبيّن لاحقا إعادة استخدام الموقع كجبانة خلال القرن السابع الميلادي في قرية بناويط.

وبحسب البيان، أكد الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، أن هذين الاكتشافين سيسهمان في تعزيز الجذب السياحي لمصر وتسليط الضوء على التنوع الأثري الذي تزخر به البلاد، إلى جانب تقديم معلومات علمية جديدة تسهم في فهم التاريخ المصري القديم بشكل أكثر عمقًا. (سبوتنيك)
 
 
اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
 
اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
 
 
اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
 
اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
 
اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
 
اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
 
اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
 
اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
 
مواضيع ذات صلة
الأمن العام بمحافظة درعا السورية يكتشف مقبرة جماعية (صورة)
lebanon 24
14/03/2025 15:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... اكتشاف مهمّ جدّاً في مصر لمقبرة الملك تحتمس الثاني
lebanon 24
14/03/2025 15:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك عبدالله يخطف الأنظار بصورة مع حفيدته (صورة)
lebanon 24
14/03/2025 15:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشاف حيوان مفترس لم يسبق له مثيل في مصر
lebanon 24
14/03/2025 15:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:13 | 2025-03-14
09:05 | 2025-03-14
09:02 | 2025-03-14
09:00 | 2025-03-14
09:00 | 2025-03-14
08:55 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24