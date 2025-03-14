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عربي-دولي
المجاعة تهدد غزة.. و 90% من السكان لا يجدون المياه
Lebanon 24
14-03-2025
|
07:55
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حذر
المكتب
الإعلامي الحكومي في غزة من تفاقم الأوضاع في القطاع، مع تعنت
إسرائيل
وإصرارها على
إغلاق
كافة المعابر لليوم 13.
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وقال
المكتب، في بيان اليوم الجمعة، إن
إغلاق
إسرائيل
معابر القطاع ضاعف معاناة 150 ألف فلسطيني من أصحاب الأمراض المزمنة والجرحى.
وأكد أن 90% من
الفلسطينيين
لا يجدون المياه إثر منع دخول الوقود المشغل للآبار ومحطات التحلية، كما أن نفاد الوقود تسبب في توقف 25% من مخابز القطاع عن
العمل
.
وأوضح
البيان
أن 80% من
الفلسطينيين
فقدوا مصادرهم للغذاء، سواء بتوقف التكيات الخيرية أو بتوقف صرف المساعدات الإغاثية.
وتحدث
المكتب
عن خطر عودة المجاعة جراء الحصار
الإسرائيلي
المطبق على القطاع ومنع دخول المساعدات.
وأكد
المكتب
أن المؤشرات السابقة "تعكس صورة مما يواجهه أكثر من 2.4 مليون إنسان داخل
قطاع
غزة، بعد أن قرر الاحتلال
الإسرائيلي
أن يقتلهم ببطء، فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل مقومات الحياة وجعل من غزة سجناً كبيراً".
وحذر بأن الساعات المقبلة "ستحمل معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع ترسخ المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بشكل شبه تام".
وحمل
المكتب
قادة الاحتلال
الإسرائيلي
مسؤولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو.
وطالب الدول العربية والإسلامية بكسر الحصار عن غزة، والضغط لفتح معبر رفح، وضمان إدخال احتياجات المواطنين وأولويات القطاع، وناشد المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال، واتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
(الجزيرة نت)
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