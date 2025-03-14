بالفيديو.. شاهدوا لحظة إستقبال دروز سوريا في الجولان المحتل

على أنغام أنشودة طلع البدر علينا، لأول مرة منذ 1967. أكثر من 100 شخصية درزية سورية تصل إلى "الاراضي المحتلة" بالتنسيق مع زعيم الطائفة "باسرائيل" موفق طريف والجيش الإسرائيلي. pic.twitter.com/Ks98wIJwfz
— أخبار سوريا الوطن Syrian (@SyriawatanNews) March 14, 2025
على أنغام أنشودة طلع البدر علينا، لأول مرة منذ 1967. أكثر من 100 شخصية درزية سورية تصل إلى "الاراضي المحتلة" بالتنسيق مع زعيم الطائفة "باسرائيل" موفق طريف والجيش الإسرائيلي. pic.twitter.com/Ks98wIJwfz
عبر وفد يضم نحو ستين رجل دين من الدروز السوريين خط الهدنة في مرتفعات #الجولان_المحتل إلى #إسرائيل الجمعة في أول زيارة من نوعها منذ حوالى خمسين عاماً وتتضمن الصلاة في مقام النبي شعيب.https://t.co/KJzvAAx3pt #فرانس_برس
✍️ @a__chancellor pic.twitter.com/VSQMCbi2i5
— فرانس برس بالعربية (@AFPar) March 14, 2025
عبر وفد يضم نحو ستين رجل دين من الدروز السوريين خط الهدنة في مرتفعات #الجولان_المحتل إلى #إسرائيل الجمعة في أول زيارة من نوعها منذ حوالى خمسين عاماً وتتضمن الصلاة في مقام النبي شعيب.https://t.co/KJzvAAx3pt #فرانس_برس
✍️ @a__chancellor pic.twitter.com/VSQMCbi2i5