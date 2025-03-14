بالفيديو.. شاهدوا لحظة إستقبال دروز سوريا في الجولان المحتل

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم ، لحظة دخول وفد من رجال الدروز السوريين إلى في وصفت بـ "التاريخية".



واستُقبل الزوار الدروز، ورُحب بهم عبر ترديد أناشيد الترحيب فيما لوح عدد من الشباب بالرايات الدرزية الأخضر والأحمر والأصفر والأزرق والأبيض.



وعبر وفد يضم نحو 60 رجل دين من الدروز السوريين خط الهدنة في مرتفعات الجولان المحتل إلى ، في أول من نوعها منذ حوالى 50 عاما.



وعبر الوفد في 3 حافلات رافقتها مركبات عسكرية إسرائيلية إلى بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل، وتوجه شمالا لزيارة مقام النبي شعيب في بلدة جولس بالقرب من طبريا، ولقاء الروحي لطائفة الموحدين الدروز في الشيخ طريف، وفق مقرب من الوفد. (سكاي نيوز)

على أنغام أنشودة طلع البدر علينا، لأول مرة منذ 1967. أكثر من 100 شخصية درزية سورية تصل إلى "الاراضي المحتلة" بالتنسيق مع زعيم الطائفة "باسرائيل" طريف والجيش الإسرائيلي. pic.twitter.com/Ks98wIJwfz — أخبار الوطن Syrian (@SyriawatanNews) March 14, 2025 Advertisement