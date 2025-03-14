بالصور... هدم منزل شقيقه في وقت الإفطار!

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بعد ساعات قليلة من الواقعة التي شغلت المصريين، والتي قام بهدم منزل شقيقه في وقت الإفطار، بسبب نزاع حول الميراث تدخلت السلطات سريعاً لتجنب كارثة محققة.وقرر مرزوق محافظ الدقهلية تكليف لجنة هندسية لفحص حالة المنزل المهدم، والعقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة وأرواح المواطنين، وذلك بعد تلقي بلاغ بوجود خطورة داهمة. (العربية)