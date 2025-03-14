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عربي-دولي

بالصور... هدم منزل شقيقه في وقت الإفطار!

Lebanon 24
14-03-2025 | 08:37
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بعد ساعات قليلة من الواقعة التي شغلت المصريين، والتي قام فيها مصري بهدم منزل شقيقه في وقت الإفطار، بسبب نزاع حول الميراث تدخلت السلطات سريعاً لتجنب كارثة محققة.
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وقرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تكليف لجنة هندسية لفحص حالة المنزل المهدم، والعقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة وأرواح المواطنين، وذلك بعد تلقي بلاغ بوجود خطورة داهمة. (العربية)
 
مصري حاول هدم منزل شقيقه وقت الإفطار بسبب خلافات على الميراث
 
 
مصري حاول هدم منزل شقيقه وقت الإفطار بسبب خلافات على الميراث
 
 
مصري حاول هدم منزل شقيقه وقت الإفطار بسبب خلافات على الميراث
 
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