Advertisement

عربي-دولي

بشأن "هدنة أوكرانيا".. ترامب سيتسلم رسالة من بوتين

Lebanon 24
14-03-2025 | 08:48
A-
A+
Doc-P-1333266-638775611074027157.png
Doc-P-1333266-638775611074027157.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الكرملين الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مساء الخميس رسالة للرئيس دونالد ترامب بشأن مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
Advertisement

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي "نقل معلومات وإشارات إضافية إلى الرئيس ترامب من خلال ويتكوف"، معربا عن "تفاؤل حذر".
 
وقال بيسكوف "عندما ينقل ويتكوف كل المعلومات للرئيس ترامب، سنحدد توقيت مكالمة" بين الرئيسين الروسي والأميركي.

وهذا الأسبوع، وافقت أوكرانيا على هدنة فورية وغير مشروطة بضغط أميركي، شريطة أن تلتزم بها أيضا روسيا التي امتنعت حتى الآن عن الرد بشكل واضح.
 
وأعرب بوتين الخميس عن تحفظات مشيرا إلى أن لديه "أسئلة جدية" بشأن مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا، معربا عن استعداد موسكو لمناقشتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد الرئيس الروسي أنه "يؤيد" وقف إطلاق النار المقترح لكن هناك "تفاصيل دقيقة" ما زالت عالقة وتحتاج الى تواصل مع الأميركيين.

وقال بوتين للصحفيين: "أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث حول هذه الأمور مع شركائنا الأميركيين.. وربما إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس ترامب ومناقشة الأمر معه".
 
 
مواضيع ذات صلة
فرنسا وبريطانيا تقترحان "هدنة جزئية" في أوكرانيا
lebanon 24
14/03/2025 20:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تعلن عن "قمة عربية طارئة" بشأن "تطورات القضية الفلسطينية"
lebanon 24
14/03/2025 20:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: رسالة ترامب إلى خامنئي "عرض متكرر" من واشنطن
lebanon 24
14/03/2025 20:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
lebanon 24
14/03/2025 20:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:26 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:31 | 2025-03-14
14:06 | 2025-03-14
13:36 | 2025-03-14
13:36 | 2025-03-14
13:29 | 2025-03-14
13:26 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24