بشأن "هدنة أوكرانيا".. ترامب سيتسلم رسالة من بوتين

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وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الروسي "نقل معلومات وإشارات إضافية إلى من خلال ويتكوف"، معربا عن "تفاؤل حذر". أعلن الكرملين ، أن الروسي سلم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مساء الخميس رسالة للرئيس بشأن مقترح لوقف إطلاق النار في .وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الروسي "نقل معلومات وإشارات إضافية إلى من خلال ويتكوف"، معربا عن "تفاؤل حذر".

بيسكوف "عندما ينقل ويتكوف كل المعلومات للرئيس ، سنحدد توقيت مكالمة" بين الرئيسين الروسي والأميركي.



وهذا الأسبوع، وافقت على هدنة فورية وغير مشروطة بضغط أميركي، شريطة أن تلتزم بها أيضا التي امتنعت حتى الآن عن الرد بشكل واضح.

وأعرب الخميس عن تحفظات مشيرا إلى أن لديه "أسئلة جدية" بشأن مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في ، معربا عن استعداد لمناقشتها مع الأميركي .



وأكد الروسي أنه "يؤيد" وقف إطلاق النار المقترح لكن هناك "تفاصيل دقيقة" ما زالت عالقة وتحتاج الى تواصل مع الأميركيين.



للصحفيين: "أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث حول هذه الأمور مع شركائنا الأميركيين.. وربما إجراء مكالمة هاتفية مع ومناقشة الأمر معه".