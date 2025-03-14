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عربي-دولي
مجموعة السبع: ندعو روسيا للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا
Lebanon 24
14-03-2025
|
09:05
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دعا اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع،
روسيا
إلى "الموافقة على وقف إطلاق النار في
أوكرانيا
بشروط متساوية وتنفيذ
الاتفاق
بالكامل".
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وجاء في مسودة البيان: "دعا أعضاء مجموعة السبع
روسيا
إلى المقابلة بالموافقة على وقف إطلاق النار بشروط متساوية وتنفيذه بالكامل".
وأضافت: "أكد
الأعضاء
أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يتم احترامه، وشددوا على الحاجة إلى ترتيبات أمنية
قوية
وموثوقة لضمان أن تتمكن
أوكرانيا
من ردع أي أعمال عدوانية جديدة والدفاع ضدها".
ووفقا لثلاثة مسؤولين من مجموعة دول السبع فإن الدبلوماسيين توصلوا إلى
اتفاق
على بيان مشترك يهدف إلى إظهار الوحدة، بعد أسابيع من التوتر بين حلفاء
الولايات
المتحدة
والرئيس
دونالد
ترامب
بشأن تغييره للسياسات الغربية في التجارة والأمن والملف الأوكراني. (روسيا اليوم)
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