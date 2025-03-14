مجموعة السبع: ندعو روسيا للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا

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دعا اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، إلى "الموافقة على وقف إطلاق النار في بشروط متساوية وتنفيذ بالكامل".وجاء في مسودة البيان: "دعا أعضاء مجموعة السبع إلى المقابلة بالموافقة على وقف إطلاق النار بشروط متساوية وتنفيذه بالكامل".وأضافت: "أكد أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يتم احترامه، وشددوا على الحاجة إلى ترتيبات أمنية وموثوقة لضمان أن تتمكن من ردع أي أعمال عدوانية جديدة والدفاع ضدها".ووفقا لثلاثة مسؤولين من مجموعة دول السبع فإن الدبلوماسيين توصلوا إلى على بيان مشترك يهدف إلى إظهار الوحدة، بعد أسابيع من التوتر بين حلفاء والرئيس بشأن تغييره للسياسات الغربية في التجارة والأمن والملف الأوكراني. (روسيا اليوم)