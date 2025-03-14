هل تنجح جهود ترامب في تحقيق هدنة بين أوكرانيا وروسيا؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه في خضم الحرب الأوكرانية التي أثارت بأسره، تبرز الجهود الأميركية كعامل محوري في محاولة تحقيق هدنة مؤقتة بين وأوكرانيا.وأعلن الروسي فلاديمير بوتين عن موافقته المبدئية على اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، لكنه شدد على ضرورة وضع شروط واضحة لضمان استدامة .هذه الخطوة، وإن كانت تبدو إيجابية، إلا أنها تثير تساؤلات بشأن إمكانية تحولها إلى سلام دائم في ظل تعقيدات الصراع وتباين المواقف بين المعنية.ووفقاً لتصريحات أستاذ العلوم السياسية في جامعة العلوم في موسكو نزار بوش، فإن تنظر إلى أي وقف لإطلاق النار على أنه فرصة لأوكرانيا لإعادة تنظيم صفوفها العسكرية واستعادة المبادرة.وأشار بوش إلى أن بوتين لم يُغيّر وجهة نظره الاستراتيجية، بل يعتبر الهدنة لمسار أوسع نحو سلام دائم.وأضاف: "روسيا تريد ضمانات أمنية، في ما يتعلق بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وهو ما تعتبره جذر الأزمة".وأوضح بوش أيضاً خلال تصريحاته أن ترى في الهدنة فرصة لتعزيز مكاسبها الميدانية، في المناطق التي تسيطر عليها حاليا، مثل أجزاء من دونباس وشبه جزيرة القرم.وأكد أن بوتين لن يتنازل عن المكاسب الإقليمية التي حققتها ، قائلاً: "الأمر الواقع هو أن هذه المناطق ستبقى جزءاً من روسيا".