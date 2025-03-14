مقتل قياديّ بارز في "داعش"... هذه هويّته

أعلن العراقي السوداني على منصة "إكس" أن القوات قتلت الله مكي الرفيعي "أبو خديجة" القيادي البارز في تنظيم "داعش".

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ويشغل "أبو خديجة" منصب "والي وسوريا في داعش.