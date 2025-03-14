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عربي-دولي

مقتل قياديّ بارز في "داعش"... هذه هويّته

Lebanon 24
14-03-2025 | 09:32
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أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على منصة "إكس" أن القوات العراقية قتلت عبد الله مكي الرفيعي "أبو خديجة" القيادي البارز في تنظيم "داعش". 
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ويشغل "أبو خديجة" منصب "والي العراق وسوريا في داعش. 
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