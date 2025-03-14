غداً.. الإمارات ستُطلق أوّل قمر اصطناعي راداريّ

أعلن للفضاء عن إطلاق الاصطناعي الراداري "اتحاد سات" غداً .

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وسيتم إطلاق الاصطناعي الراداري "اتحاد سات" من قاعدة فاندنبرغ الجوية في في الأميركية، وذلك على متن "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس". (الامارات 24)