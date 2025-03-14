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عربي-دولي

غداً.. الإمارات ستُطلق أوّل قمر اصطناعي راداريّ

Lebanon 24
14-03-2025 | 10:18
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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن إطلاق القمر الاصطناعي الراداري "اتحاد سات" غداً السبت.
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وسيتم إطلاق القمر الاصطناعي الراداري "اتحاد سات" من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس". (الامارات 24)
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