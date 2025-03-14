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عربي-دولي
غداً.. الإمارات ستُطلق أوّل قمر اصطناعي راداريّ
Lebanon 24
14-03-2025
|
10:18
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أعلن
مركز
محمد بن
راشد
للفضاء عن إطلاق
القمر
الاصطناعي الراداري "اتحاد سات" غداً
السبت
.
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وسيتم إطلاق
القمر
الاصطناعي الراداري "اتحاد سات" من قاعدة فاندنبرغ الجوية في
كاليفورنيا
في
الولايات
المتحدة
الأميركية، وذلك على متن
صاروخ
"فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس". (الامارات 24)
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