بعد أحداث 7 تشرين الأول.. تصاعد المواجهات بين نتنياهو ورؤساء الشاباك

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تصاعدت الأزمة بين بنيامين ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، إضافة إلى رؤساء الجهاز ، حيث وصلت إلى المطالبة بتحقيق جنائي ضد ناداڤ أرغمان. جاء ذلك بعد تصريحات لنتنياهو ضد بار، تلتها شكوى تتهم أرغمان بتهديده بالكشف عن معلومات سرية.واتهم أرغمان بابتزازه بأسلوب شبيه بالمافيا، بعد للأخير مع القناة 12 الإسرائيلية، أكد أنه قد يكشف معلومات إذا ثبت أن تصرف بشكل غير قانوني ضد الشاباك. ورد محامو بالمطالبة بتحقيق جنائي فوري.المواجهة بين وبار اشتدت بعد اتهامات بالفشل الأمني، حيث دعم معظم رؤساء الشاباك بار في وجه محاولات لتسييس الجهاز. وكان الوزير آفي ديختر الوحيد الذي انحاز إلى ، مطالبًا بار بالاستقالة بعد أحداث 7 تشرين .الأزمة تفجرت مع إصرار بار على توسيع التحقيقات حول مستشاري وعلاقاتهم الخارجية، بالإضافة إلى تخصيص أموال الشاباك لحماية نجل يائير، المقيم في ميامي منذ بدء الحرب على غزة. (ارم نيوز)