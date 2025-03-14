بعد أحداث 7 تشرين الأول.. تصاعد المواجهات بين نتنياهو ورؤساء الشاباك

تصاعدت الأزمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
ورئيس جهاز الشاباك الحالي
رونين بار، إضافة إلى رؤساء الجهاز السابقين
، حيث وصلت إلى المطالبة بتحقيق جنائي ضد الرئيس السابق
ناداڤ أرغمان. جاء ذلك بعد تصريحات لنتنياهو ضد بار، تلتها شكوى تتهم أرغمان بتهديده بالكشف عن معلومات سرية.
واتهم نتنياهو
أرغمان بابتزازه بأسلوب شبيه بالمافيا، بعد مقابلة
للأخير مع القناة 12 الإسرائيلية، أكد فيها
أنه قد يكشف معلومات إذا ثبت أن نتنياهو
تصرف بشكل غير قانوني ضد الشاباك. ورد محامو نتنياهو
بالمطالبة بتحقيق جنائي فوري.
المواجهة بين نتنياهو
وبار اشتدت بعد اتهامات بالفشل الأمني، حيث دعم معظم رؤساء الشاباك السابقين
بار في وجه محاولات نتنياهو
لتسييس الجهاز. وكان الوزير آفي ديختر الوحيد الذي انحاز إلى نتنياهو
، مطالبًا بار بالاستقالة بعد أحداث 7 تشرين الأول
.
الأزمة تفجرت مع إصرار بار على توسيع التحقيقات حول مستشاري نتنياهو
وعلاقاتهم الخارجية، بالإضافة إلى تخصيص أموال الشاباك لحماية نجل نتنياهو
يائير، المقيم في ميامي منذ بدء الحرب على غزة. (ارم نيوز)