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عربي-دولي

خبير عن الوضع في سوريا: لا تزال على كفّ عفريت

Lebanon 24
14-03-2025 | 10:51
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أكد أستاذ فض النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن محمد الشرقاوي، أن "وضع سوريا اليوم يطرح تساؤلات عدة".
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وقال إن "دمشق ما تزال حتى هذه اللحظة على كف عفريت، ولا يمكن الاطمئنان إلى أن سوريا باتت اليوم في وضع مستقر بشكل نهائي".

وحول الأسباب التي مهدت الطريق نحو الاتفاق بين قسد وحكومة سوريا الجديدة، أوضح أن "عدة عوامل لعبت دورا في ذلك: الائتلاف الداخلي في البلاد، وتغيّر الوضع السياسي بعد رحيل بشار الأسد، والموقف التركي الذي بات أكثر عمقا في سوريا، والاطمئنان النسبي الأميركي لحكومة الشرع، وبالتوازن مع قضية الأكراد في سوريا وتركيا إعلان عبد الله أوجلان نية حل حزب العمال الكردستاني، وضعف الدور الروسي في سوريا".

وأضاف: "سوريا مثل العراق وأفغانستان، تشهد رجّات سياسية، وتتغير فيها مراكز القوة ولا يستقر الميزان الداخلي على حاله إلا بعد عقود وليس بالضرورة سنوات، والسؤال هنا: هل حكومة الشرع تمثيلية لكل الأطراف السورية في الداخل والخارج؟ بذلك نتلمس الطريق نحو بناء دولة مثالية".

وأردف قائلاً أنّ "الأحداث الأخيرة في سوريا وخصيصا في الساحل تعكس أن البلاد بعيدة كل البعد عن تحقيق مشروع المواطنة، وقائمة على حسابات قديمة". (روسيا اليوم)

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