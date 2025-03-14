خبير عن الوضع في سوريا: لا تزال على كفّ عفريت

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أكد أستاذ فض النزاعات في جامعة جورج ميسن محمد الشرقاوي، أن "وضع اليوم يطرح تساؤلات عدة".إن "دمشق ما تزال حتى هذه اللحظة على كف عفريت، ولا يمكن الاطمئنان إلى أن باتت اليوم في وضع مستقر بشكل نهائي".وحول الأسباب التي مهدت الطريق نحو بين قسد وحكومة الجديدة، أوضح أن "عدة عوامل لعبت دورا في ذلك: الائتلاف الداخلي في البلاد، وتغيّر الوضع السياسي بعد رحيل بشار ، والموقف الذي بات أكثر عمقا في ، والاطمئنان النسبي الأميركي لحكومة ، وبالتوازن مع قضية الأكراد في وتركيا إعلان الله أوجلان نية حل حزب الكردستاني، وضعف الدور الروسي في سوريا".وأضاف: "سوريا مثل العراق وأفغانستان، تشهد رجّات سياسية، وتتغير مراكز القوة ولا يستقر الميزان الداخلي على حاله إلا بعد عقود وليس بالضرورة سنوات، والسؤال هنا: هل حكومة تمثيلية لكل في والخارج؟ بذلك نتلمس الطريق نحو بناء دولة مثالية".وأردف قائلاً أنّ "الأحداث الأخيرة في وخصيصا في الساحل تعكس أن البلاد بعيدة كل البعد عن تحقيق مشروع المواطنة، وقائمة على حسابات قديمة". (روسيا اليوم)