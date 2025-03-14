مكتب نتنياهو: حماس "لم تتزحزح قيد أنملة" في محادثات الهدنة

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اليوم ، إن حركة "لم تتزحزح قيد أنملة" في المفاوضات بشأن الهدنة في غزة، رافضة إعلان الحركة عن استعدادها لإطلاق سراح رهينة وإعادة جثامين 4 آخرين، في ما وصفته بأنه "حرب نفسية".وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "بينما قبلت مقترح الموفد الأميركي ستيف ويتكوف، تتمسك برفضها ولم تتزحزح قيد أنملة".واتهم بمواصلة اللجوء إلى "التلاعب والحرب النفسية". (سكاي نيوز)