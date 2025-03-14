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مكتب نتنياهو: حماس "لم تتزحزح قيد أنملة" في محادثات الهدنة

Lebanon 24
14-03-2025 | 11:08
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قالت إسرائيل اليوم الجمعة، إن حركة حماس "لم تتزحزح قيد أنملة" في المفاوضات بشأن الهدنة في غزة، رافضة إعلان الحركة الفلسطينية عن استعدادها لإطلاق سراح رهينة وإعادة جثامين 4 آخرين، في ما وصفته بأنه "حرب نفسية".
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وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بينما قبلت إسرائيل مقترح الموفد الأميركي ستيف ويتكوف، تتمسك حماس برفضها ولم تتزحزح قيد أنملة".

واتهم البيان حماس بمواصلة اللجوء إلى "التلاعب والحرب النفسية". (سكاي نيوز)
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