إحراق 4 سيارات تسلا في ألمانيا

أعلنت الشرطة أنه تم إضرام النار في أربع سيارات تسلا في العاصمة برلين .

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ولفتت الشرطة إلى أنه لا يُمكن استبعاد وجود دافع سياسي وراء تلك الوقائع.



وأوضحت أن الحرائق الأربعة اندلعت خلال نصف ساعة تقريبا في أحياء مُختلفة في العاصمة ، وتضررت خمس سيارات أخرى خلال العملية.



وقالت الشرطة، في إشارة إلى سيارات تسلا: "احترقت كافة بالكامل"، مضيفة أن فرق الإطفاء أخمدت الحرائق.



وتتولى إدارة أمن التابعة للمكتب الإقليمي للشرطة في ولاية برلين، وهي المسؤولة عن التحقيق في الجرائم السياسية، التحقيق في الحادث. (روسيا اليوم)