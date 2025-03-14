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عربي-دولي

إحراق 4 سيارات تسلا في ألمانيا

Lebanon 24
14-03-2025 | 11:27
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أعلنت الشرطة الألمانية أنه تم إضرام النار في أربع سيارات تسلا في العاصمة برلين ليلة الجمعة.
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ولفتت الشرطة إلى أنه لا يُمكن استبعاد وجود دافع سياسي وراء تلك الوقائع.

وأوضحت أن الحرائق الأربعة اندلعت خلال نصف ساعة تقريبا في أحياء مُختلفة في العاصمة الألمانية، وتضررت خمس سيارات أخرى خلال العملية.

وقالت الشرطة، في إشارة إلى سيارات تسلا: "احترقت كافة السيارات بالكامل"، مضيفة أن فرق الإطفاء أخمدت الحرائق.

وتتولى إدارة أمن الدولة التابعة للمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية برلين، وهي الإدارة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم السياسية، التحقيق في الحادث. (روسيا اليوم)
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