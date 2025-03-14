بوتين تلقى اتصالا من أوكرانيا

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أعلن بيلاروس، لوكاشينكو، اليوم ، أن الروسي تلقى اتصالًا من .وفي صحفية، أشار لوكاشينكو إلى أن لم يكن متفقًا عليه علنًا، مضيفًا: "ربما سيخاطر فلاديميروفيتش ويكشف عن هوية المتصل، لقد اتصلوا به للتحدث".ولم يذكر لوكاشينكو تفاصيل إضافية حول مضمون أو الجهة الأوكرانية التي تواصلت مع الروسي.