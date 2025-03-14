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عربي-دولي

بوتين تلقى اتصالا من أوكرانيا

Lebanon 24
14-03-2025 | 11:38
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أعلن رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى اتصالًا من أوكرانيا.  
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وفي مقابلة صحفية، أشار لوكاشينكو إلى أن الاتصال لم يكن متفقًا عليه علنًا، مضيفًا: "ربما سيخاطر فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين ويكشف عن هوية المتصل، لقد اتصلوا به للتحدث".  

ولم يذكر لوكاشينكو تفاصيل إضافية حول مضمون الاتصال أو الجهة الأوكرانية التي تواصلت مع الرئيس الروسي.
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