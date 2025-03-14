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عربي-دولي

العراق وسوريا يؤكدان تعزيز التعاون الثنائي لمستقبل مشترك

Lebanon 24
14-03-2025 | 11:46
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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، على عمق الروابط التاريخية بين البلدين والتزامهما بتعزيز التعاون الثنائي.  
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وأشار حسين إلى أن الشعبين العراقي والسوري واجها تحديات مشتركة، مؤكدًا احترام العراق لمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. كما شدد على أهمية الاستقرار في سوريا وتأثيره المباشر على الوضع في العراق.  

من جانبه، أكد الشيباني أن أمن سوريا من أمن العراق، مشيرًا إلى استعداد دمشق للتعاون مع بغداد في محاربة الإرهاب وتعزيز التبادل التجاري، بما في ذلك فتح الحدود وإزالة العوائق أمام التعاون الاقتصادي.  

كما شدد الوزيران على ضرورة مواجهة التحديات الإقليمية بالتنسيق المشترك، معربين عن تفاؤلهما بمستقبل العلاقات الثنائية وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.
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