العراق وسوريا يؤكدان تعزيز التعاون الثنائي لمستقبل مشترك

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أكد العراقي فؤاد حسين ونظيره السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، على عمق الروابط التاريخية بين البلدين والتزامهما بتعزيز التعاون الثنائي.وأشار حسين إلى أن الشعبين العراقي والسوري واجها تحديات مشتركة، مؤكدًا احترام العراق لمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الأخرى. كما شدد على أهمية الاستقرار في وتأثيره المباشر على الوضع في العراق.من جانبه، أكد الشيباني أن أمن من أمن العراق، مشيرًا إلى استعداد دمشق للتعاون مع بغداد في محاربة الإرهاب وتعزيز التبادل التجاري، بما في ذلك وإزالة العوائق التعاون الاقتصادي.كما شدد الوزيران على ضرورة مواجهة التحديات بالتنسيق المشترك، معربين عن تفاؤلهما بمستقبل الثنائية وتحقيق الشعبين الشقيقين.