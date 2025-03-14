زيلينسكي: قوّة أميركا كافية لوقف الحرب

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اتّهم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي بـ"تقويض الدبلوماسية" في ما يتصل بالهدنة المقترحة في والتي عبر عن تحفظات حيالها.زيلينسكي عبر منصة "إكس" إن "يقوم بكل ما يستطيع لتقويض الدبلوماسية عبر طرح شروط بالغة الصعوبة وغير مقبولة منذ البداية، حتى قبل وقف لإطلاق النار".كما أضاف أن "بوتين لن يضع حداً لهذه الحرب من تلقائه. لكن قوة أميركا كافية لتحقيق ذلك"، داعياً إلى اتخاذ "إجراءات قوية". (العربية)