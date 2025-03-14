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عربي-دولي

زيلينسكي: قوّة أميركا كافية لوقف الحرب

Lebanon 24
14-03-2025 | 11:51
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اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي بـ"تقويض الدبلوماسية" في ما يتصل بالهدنة المقترحة في أوكرانيا والتي عبر فلاديمير بوتين عن تحفظات حيالها.
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وقال زيلينسكي عبر منصة "إكس" إن بوتين "يقوم بكل ما يستطيع لتقويض الدبلوماسية عبر طرح شروط بالغة الصعوبة وغير مقبولة منذ البداية، حتى قبل وقف لإطلاق النار".

كما أضاف أن "بوتين لن يضع حداً لهذه الحرب من تلقائه. لكن قوة أميركا كافية لتحقيق ذلك"، داعياً واشنطن إلى اتخاذ "إجراءات قوية". (العربية)
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