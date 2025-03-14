لوكاشينكو: بوتين تلقى اتصالا من أوكرانيا

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كشف البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم ، عن مكالمات هاتفية سرية أجراها متحدثون من مع الروسي فلاديمير بوتين.في مع برنامج "60 دقيقة" على "روسيا-1": "من في قادر على التفاوض؟ لا أحد. لكننا نتحدث معهم على أي حال. يجب التحدث مع يرغبون في ذلك. لكننا لا نرى مثل هذه الرغبة الشديدة في التحدث معنا، مع وغيرها".وأضاف: "على الرغم من أنني لن أقول، دع فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) يقول- لقد تحدث معهم. اتصلوا به وأخبروه، وتحدث مع . كانت هناك غير علنية بأنهم سيتحدثون".وتابع: "هذا ليس علنيا، حتى يُعلنه فلاديمير فلاديميروفيتش، ليس لديّ مثل هذه . لكنه أخبرني. لذا، إن أردتم، فتحدثوا. في ، سرا، حتى لا يكتشف الصحفيون الأمر. ربما يُخاطر فلاديمير فلاديميروفيتش ويُفصح عن هوية من اتصل به للتحدث".هذا وأكد الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، أن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة.وأضاف بوتين أن يجب أن تطلب بإلحاح من الأمريكيين وقف إطلاق النار بناء على الوضع على الأرض، لافتا إلى أن القوات الروسية تتقدم على جميع جبهات القتال تقريبا. معربا عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اهتمامه الكبير بتسوية الأزمة الأوكرانية.وشدد على أن ستتفاوض بشأن الخطوات التالية لإنهاء الصراع بناء على الوضع على الأرض، مشددا على أنه سيتم تنفيذ جميع الخطط العسكرية في مقاطعة كورسك وعلى الجبهات الأخرى. (روسيا اليوم)