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عربي-دولي

مقتل أحد أخطر الإرهابيين في العالم.. هذه هويته وهكذا تمت العملية

Lebanon 24
14-03-2025 | 12:57
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اعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن "قوات الامن العراقية تمكنت من قتل قيادي كبير في تنظيم الدولة الاسلامية، مسؤول خصوصا عن العمليات الخارجية"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية". 
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وكتب السوداني عبر منصة اكس: "إن الارهابي عبدالله مكي مصلح الرفيعي المكنى أبو خديجة يعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم، وهو كان يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا في التنظيم".

ولم يذكر السوداني متى قُتل الرفيعي، لكنه أشاد بالعملية التي نفذتها الاستخبارات العراقية بالتعاون مع التحالف المناهض للجهاديين بقيادة الولايات المتحدة في العراق.
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