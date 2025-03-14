مقتل أحد أخطر الإرهابيين في العالم.. هذه هويته وهكذا تمت العملية

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وكتب السوداني عبر منصة اكس: "إن الارهابي عبدالله مكي مصلح الرفيعي المكنى أبو خديجة يعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم، وهو كان يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا في التنظيم".ولم يذكر السوداني متى قُتل الرفيعي، لكنه أشاد بالعملية التي نفذتها الاستخبارات العراقية بالتعاون مع التحالف المناهض للجهاديين بقيادة في العراق.