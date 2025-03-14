اعتقالات تعسفية ومحاولات اغتيال.. اتهامات خطيرة تواجه إيران!

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وحذر وزراء خارجية مجموعة السبع من خطر لجوء إيران إلى الاعتقال التعسفي ومحاولات اغتيال شخصيات أجنبية بشكل متزايد كأداة للإكراه.وقالت مجموعة السبع التي تضم وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات ، في مسودة بيان ختامي إن هي لعدم الاستقرار في ، وحثتها على العودة للدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.مسؤولون غربيون إن استمرار إيران بنهجها العدائي في وزعزعة استقرار ستكون تداعياته خطيرة على النظام نفسه.