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عربي-دولي

اعتقالات تعسفية ومحاولات اغتيال.. اتهامات خطيرة تواجه إيران!

Lebanon 24
14-03-2025 | 13:19
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اتهمت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إيران باللجوء للاعتقال التعسفي ومحاولات اغتيال شخصيات أجنبية.
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وحذر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع من خطر لجوء إيران إلى الاعتقال التعسفي ومحاولات اغتيال شخصيات أجنبية بشكل متزايد كأداة للإكراه.

وقالت مجموعة الدول السبع التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، في مسودة بيان ختامي إن طهران هي مصدر رئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وحثتها على العودة للدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.

 وقال مسؤولون غربيون إن استمرار إيران بنهجها العدائي في الشرق الأوسط وزعزعة استقرار الدول ستكون تداعياته خطيرة على النظام الإيراني نفسه.
 
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