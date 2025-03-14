عن "السلام" في أوكرانيا.. هذا ما أعلنه البيت الأبيض

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وقالت ليفيت للصحفيين: "كان يوم أمس الخميس يوما مثمرا للغاية بالنسبة للولايات والعالم فيما يتعلق بتحقيق في أوكرانيا".وأضافت: "لم نكن قط أقرب إلى في منّا الآن".كما صرح الأميركي بأن مبعوثه الخاص ستيفن ويتكوف إلى جانب مسؤولين أمريكيين آخرين يجرون حاليا مباحثات "جادة للغاية" في بشأن تسوية النزاع في .