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عربي-دولي

عن "السلام" في أوكرانيا.. هذا ما أعلنه البيت الأبيض

Lebanon 24
14-03-2025 | 13:25
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صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن السلام في أوكرانيا حاليا أقرب منه في أي وقت مضى.
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وقالت ليفيت للصحفيين: "كان يوم أمس الخميس يوما مثمرا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة والعالم فيما يتعلق بتحقيق السلام في أوكرانيا".

وأضافت: "لم نكن قط أقرب إلى السلام في أوكرانيا منّا الآن".

كما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن مبعوثه الخاص ستيفن ويتكوف إلى جانب مسؤولين أمريكيين آخرين يجرون حاليا مباحثات "جادة للغاية" في روسيا بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.
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