العراق.. الأمن يعتقل 17 متهما بالانتماء لحركات دينية "منحرفة" في محافظة ميسان

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أعلنت شرطة ميسان اليوم ، اعتقال 17 متهما يشتبه بانتمائهم إلى احدى الحركات الدينية "المنحرفة" ضمن قاطع الكرامة.وفي بيان لها، شرطة ميسان إنه "انسجاما مع توجيهات قائد شرطة ميسان الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، وبناء على توفر معلومات تفيد بتواجد مجموعة تتخذ من احدى الحسينيات الدينية مقرا لها، لتمارس سلوكيات دينية منحرفة، شرعت قوة أمنية من قسم شرطة الكرامة والشرطة الاتحادية ومفارز جهاز الأمن الوطني وقاطع شرطة النجدة إلى المكان المقصود"، لافتة إلى أنه بعد تطويق المنطقة ومداهمة المكان، تمكنت القوة من "إلقاء القبض على 17 متهما ممن يشتبه بانتمائهم إلى حركات دينية سلوكية منحرفة".وأضافت أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية على المختص، ولسلامة التحقيق قرر توقيفهم وفق 372 وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة". (روسيا اليوم)