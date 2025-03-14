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عربي-دولي

مجموعة السبع تدين تصعيد التوتر في الساحل السوري وهذا ما دعت له

Lebanon 24
14-03-2025 | 13:36
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دان وزراء خارجية دول مجموعة السبع تصاعد العنف في الساحل السوري. جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماعهم في مقاطعة كيبيك الكندية.
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وأضاف البيان: "ندين بشدة تصعيد التوتر في المناطق الساحلية في سوريا وندعو إلى حماية المدنيين ومعاقبة المسؤولين عن أعمال العنف".

وأعرب وزراء الخارجية أيضا عن دعمهم لعملية سياسية تأخذ في الاعتبار مصالح كافة الأطراف في المجتمع السوري.

وشهدت منطقة الساحل، التي تعيش فيها أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية، يوم الأربعاء الماضي، حيث دارت معارك عنيفة بين قوات الأمن العام وعناصر تابعين لقوات النظام السابق.
 
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