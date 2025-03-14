مجموعة السبع تدين تصعيد التوتر في الساحل السوري وهذا ما دعت له

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وأضاف البيان: "ندين بشدة تصعيد التوتر في الساحلية في وندعو إلى حماية المدنيين ومعاقبة المسؤولين عن أعمال العنف".وأعرب وزراء الخارجية أيضا عن دعمهم لعملية سياسية تأخذ في الاعتبار كافة في المجتمع السوري.وشهدت منطقة ، التي تعيش أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية، يوم الأربعاء الماضي، حيث دارت معارك عنيفة بين العام وعناصر تابعين لقوات النظام .