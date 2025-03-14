"العمال الكردستاني" يؤكد استحالة حلّ الحزب في الوقت الحالي

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قال حزب الكردستاني الذي دعا زعيمه الله أوجلان إلى إلقاء السلاح إنه "يستحيل" في عقد مؤتمر لإعلان حله، حسب ما صرح مسؤول كبير في التنظيم.وأكد بيك، أحد قادة حزب الكردستاني لقناة تلفزيونية كردية: "كل يوم، تحلق طائرات استطلاع (تركية)، كل يوم يقصفون، كل يوم يهاجمون"، مؤكدا أن "عقد مؤتمر في هذه الظروف مستحيل وخطير".وأكد وفق ما نقلت عنه أنباء قريبة من الحزب أن هذا المؤتمر سيعقد "إذا تم استيفاء الشروط".ورد حزب الكردستاني الذي تتحصن قيادته في الجبال شمالي ، إيجابا في من مارس على دعوة زعيمه التاريخي الله أوجلان المعتقل منذ 26 عاما، لحل الحركة ووضع حد لأربعين عاما من القتال ضد سلطات أودت بحياة ما لا يقل عن 40 ألف شخص.وأعلن حزب الكردستاني الذي تصنفه وحلفاؤها الغربين "منظمة إرهابية" وقف إطلاق النار بأثر فوري، لكنه يطالب بأن يترأس الله أوجلان المعتقل في قبالة إسطنبول، "شخصيا" المؤتمر الذي سيؤدي إلى حله.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن دعوة الله أوجلان في إطار الحوار الذي أطلقته خلال الخريف، "فرصة تاريخية" للأتراك والأكراد الذين يمثلون وفق بعض التقديرات 20% من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة.وأدى الصراع بين تركيا وحزب الكردستاني إلى مقتل عشرات الآلاف، منذ بدأ عام 1984 .ويعتبر وقف إطلاق النار أول مؤشر على وقف الصراع، منذ انهيار محادثات السلام بين والحزب في صيف عام 2015. (سكاي نيوز)