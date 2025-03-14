زيلينسكي: نريد علاقات طبيعية مع ترامب

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خلال لقائه صحافيين في كييف: "ان الوثيقة مع بالغة الاهمية بالنسبة الى ونحتاج الى علاقات طبيعية وفاعلة".وأقر بأن "الوضع صعب للغاية بالنسبة للقوات الأوكرانية التي تحتل جزءا صغيرا من منطقة كورسك الروسية"، رغم أن جيشه نفى أي خطر لتعرضه لحصار روسي.