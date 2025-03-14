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عربي-دولي

زيلينسكي: نريد علاقات طبيعية مع ترامب

Lebanon 24
14-03-2025 | 13:36
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أكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، انه "يريد علاقات طبيعية مع نظيره الاميركي دونالد ترامب"، بعد فصول من التوتر بين الرجلين ومشادة حادة في البيت الابيض نهاية شباط، بحسب "روسيا اليوم".
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وقال خلال لقائه صحافيين في كييف: "ان العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة بالغة الاهمية بالنسبة الى اوكرانيا ونحتاج الى علاقات طبيعية وفاعلة".

وأقر بأن "الوضع صعب للغاية بالنسبة للقوات الأوكرانية التي تحتل جزءا صغيرا من منطقة كورسك الروسية"، رغم أن جيشه نفى أي خطر لتعرضه لحصار روسي.
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