Advertisement

عربي-دولي

أدى طقوس وتحدث عن الشياطين.. راكب يثير الذعر على متن طائرة أميركية (فيديو)

Lebanon 24
14-03-2025 | 14:06
A-
A+
Doc-P-1333377-638775802579085384.png
Doc-P-1333377-638775802579085384.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت لقطات مروعة قيام راكب على متن طائرة تابعة للخطوط الأميركية بالاعتداء على طاقم الطائرة بعد أن زعم أن "أرواحا شريرة" كانت تلاحقه، في حادثة وصفت بـ"المقلقة".

ويظهر في مقطع فيديو، حصلت عليه شبكة "CBS Miami"، الراكب ديلانج أوغستين وهو يصرخ ويركل ويضرب بعنف في مقدمة الطائرة، بينما يحاول ركاب آخرون السيطرة عليه.

ووفقا للراكب روب روزنبرغ، فقد ابتلع أوغستين مسبحة أثناء محاولة السيطرة عليه، بينما كانت شقيقته، التي كانت على متن الطائرة أيضا، تنشد تراتيل غامضة.

وقال روزنبرغ للشبكة الإعلامية: "كانا بحالة أشبه بالمَسّ... لقد كان مشهدا مقلقا للغاية، ولم أرَ شيئا كهذا من قبل".

وفي التفاصيل، بدأت الواقعة بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة من سافانا، جورجيا، متجهة إلى ميامي، ومع تعرض الطائرة لبعض الاضطرابات الجوية، بدأ أوغستين بالصراخ والهياج، ما جعل البعض يعتقد أنه يعاني من نوبة تشنج.

وقال روزنبرغ إن الأمور ازدادت سوءا عندما بدأ الراكب بالصراخ عن الشياطين، مضيفا: "كان يضرب قدميه بقوة ويصرخ كما لو كان يؤدي طقوسا، ويتحدث عن الشياطين.. كان مشهدا لا يُصدق".

ووفقا لتقرير الشرطة، فقد ركل أوغستين أحد أفراد الطاقم بقوة في صدره، مما أدى إلى سقوطه عبر ممر الطائرة وارتطامه بالنافذة. عند هذه النقطة، قرر قائد الطائرة العودة إلى سافانا لضمان سلامة الجميع.

وفي أثناء العودة، واصل أوغستين تخريب المقعد أمامه، ووجه إليه لكمات وركلات عنيفة، وفقا لشهادة روزنبرغ.

وبمجرد الهبوط في سافانا، اندفع أوغستين على الفور نحو أبواب الطائرة الأمامية وبدأ بالتأرجح، ولحقت به أخته.

قفز روزنبرغ وصديقه وساعدا أوغستين على النزول إلى الأرض، وما إن وصل حتى أمسك بشعر أخته وسروالها ورفض تركها حتى وصلت السلطات.

وقال روزنبرغ: "صعقوه بالكهرباء، مرة، ومرتين، وثلاث مرات. ومع ذلك لم يتركها. عندها، اضطروا إلى قص شعر المرأة لإجباره على تركها".

وبعد اعتقال الاثنين، أبلغت شقيقة أوغستين الشرطة لاحقا أن شقيقها ابتلع المسبحة لأنها "تمثل سلاحا روحيا قويا". كما ذكرت أنهما كانا في طريقهما إلى هايتي "هربا من هجمات روحية" يتعرضان لها، بحسب تقرير الشرطة.

وأفادت السلطات بأن الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة بين الركاب، الذين لم يتجاوز عددهم ثمانية أشخاص على متن الطائرة وقت وقوع الحادث.

في النهاية، نُقل أوغستين إلى المستشفى بعد ابتلاع المسبحة، ثم أودع السجن بتهم عدة، من بينها الاعتداء على طاقم الطائرة وتخريب الممتلكات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رياضية تحطم رقمًا عالميًا قياسيًا بسحبها طائرة! (فيديو)
lebanon 24
15/03/2025 04:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن قيادة الدفاع الجوي بأميركا الشمالية: رصدنا وتتبعنا طائرة روسية قبالة ألاسكا ولم تشكل تهديدا
lebanon 24
15/03/2025 04:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام كندي: 8 مصابين في حادث تحطم طائرة أثناء هبوطها في تورنتو
lebanon 24
15/03/2025 04:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة لبنانية تغني داخل طائرة.. فيديو رائع!
lebanon 24
15/03/2025 04:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:40 | 2025-03-14
18:19 | 2025-03-14
17:50 | 2025-03-14
17:49 | 2025-03-14
17:42 | 2025-03-14
17:36 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24