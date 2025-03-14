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عربي-دولي

حملات تحريض وكراهية.. هذا ما يحدث في الأحياء العلوية في دمشق

Lebanon 24
14-03-2025 | 14:46
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أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن أحياء فقيرة ذات غالبية من الطائفة العلوية في دمشق تشهد تصاعدا في حملات التحريض والكراهية ضدها عبر الإنترنت.
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وأوضح المرصد أنه يتم تداول منشورات تحريضية تدعو إلى تهجير سكان هذه المناطق.

وأشار إلى أن تلك الحملة تجري وسط غياب إجراءات واضحة لمكافحة خطاب الكراهية منذ التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا في كانون الأول الماضي.

ووفقا للمرصد، فإن هذه المنشورات، التي يتم تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، تحتوي على محتوى مُفبرك يسعى إلى خلق حالة من التضليل الإعلامي، مما يعطي انطباعًا خاطئًا بوجود مطالبات شعبية بتهجير هذه الفئة، في حين يرى المرصد أنها جزء من حملة منظمة تهدف إلى تأجيج التوترات.

في زنازين ضيقة مظلمة، حيث لا يصل ضوء الشمس ولا يسمع سوى أنين المعذبين، عاش آلاف السوريين تجربة الموت اليومي في المراكز الأمنية و داخل سجن صيدنايا، أحد أسوأ السجون سمعة في العالم.

وأضاف المرصد أن هذه الحملة الإعلامية تأتي بالتزامن مع أعمال عنف شهدها الساحل السوري، حيث وثق المرصد مقتل 1,476 مدنيًا من أبناء الطائفة العلوية في حوادث وصفها بالمروعة.
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