حملات تحريض وكراهية.. هذا ما يحدث في الأحياء العلوية في دمشق

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وأوضح المرصد أنه يتم تداول منشورات تحريضية تدعو إلى تهجير سكان هذه .وأشار إلى أن تلك الحملة تجري وسط غياب إجراءات واضحة لمكافحة خطاب الكراهية منذ التغيرات السياسية التي شهدتها في الماضي.ووفقا للمرصد، فإن هذه المنشورات، التي يتم تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، على محتوى مُفبرك يسعى إلى خلق حالة من التضليل الإعلامي، مما يعطي انطباعًا خاطئًا بوجود مطالبات بتهجير هذه الفئة، يرى المرصد أنها جزء من حملة منظمة تهدف إلى تأجيج التوترات.في زنازين ضيقة مظلمة، حيث لا يصل ضوء الشمس ولا يسمع سوى أنين المعذبين، عاش آلاف السوريين تجربة اليومي في المراكز الأمنية و داخل سجن صيدنايا، أحد أسوأ سمعة في .وأضاف المرصد أن هذه الحملة الإعلامية تأتي بالتزامن مع أعمال عنف شهدها الساحل السوري، حيث وثق المرصد مقتل 1,476 مدنيًا من أبناء الطائفة العلوية في حوادث وصفها بالمروعة.