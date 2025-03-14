الشيخ يوسف جربوع يعلّق على زيارة وفد درزي سوري لإسرائيل

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قال شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في ، يوسف جربوع، إن الوفد الدرزي إلى كانت "زيارة دينية" بحتة.وأضاف الشيخ يوسف جربوع، في خاص مع "سكاي عربية"، أن أطرافا في السويداء لم تكن راضية عن الزيارة، وأنهم حذروا من استغلالها لأهداف سياسية قد تضر بمصالح الطائفة وسوريا.وتابع: "لقد طلبنا من الوفد الدرزي التمهل لعدم وجود علاقات مع إسرائيل".من جانب آخر، اعتبر أن التصريحات الأخيرة لرئيس بنيامين نتنياهو تهدف إلى إظهار أبناء الطائفة الدرزية بمظهر "المطبعين مع إسرائيل"، مؤكدا أن هذه الاتهامات غير صحيحة وأن أبناء الطائفة الدرزية متمسكون بهويتهم .وأضاف جربوع أن هناك أطرافا تحاول إضعاف الطائفة الدرزية من خلال محاولات لفصلها عن محيطها والإسلامي لأهداف سياسية، مشددا على أن هذه المحاولات لا تؤثر في الطائفة وتمسكها بمبادئها.وتابع: "نحن قادرون على حماية أنفسنا بأنفسنا، ولا يوجد خطر محدق يهدد الطائفة الدرزية يتطلب منا طلب الحماية من أي جهة".وفي وقت سابق من الجمعة، عبر وفد يضم نحو 60 رجل دين من الدروز السوريين خط الهدنة في مرتفعات الجولان المحتل إلى ، في أول من نوعها منذ حوالى 50 عاما.وعبر الوفد في 3 حافلات رافقتها مركبات عسكرية إسرائيلية إلى بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل، وتوجه شمالا لزيارة مقام النبي شعيب في بلدة جولس بالقرب من طبريا، ولقاء الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في الشيخ موفق طريف، وفق مصدر مقرب من الوفد.وهذا الأسبوع، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إنه سيسمح للعمال الدروز القادمين من بدخول ، في خطوة من شأنها أن تفتح الحدود بشكل محدود لأول مرة منذ ما قبل الحرب في .وتضم مجموعة صغيرة من الدروز، بينما يعيش نحو 24 ألف درزي في هضبة الجولان المحتلة، التي استولت عليها من في حرب عام 1967. (سكاي نيوز)