مريض للغاية.. هكذا بدا رئيس دولة سابق في المحكمة الجنائية بعد اعتقاله (صورة)

اعلن محامي الفلبيني ، رودريجو دوتيرتي، لقضاة الجنائية في أول إطلالة له، اليوم ، إن موكله "اختُطف" قبل نقله إلى لاهاي لمواجهة اتهامات بالقتل، وإنه أيضا مريض للغاية ولا يستطيع الإدلاء بشهادته.

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وبدا دوتيرتي هزيلا خلال حديثه عبر الفيديو من إحدى وحدات الاحتجاز، مؤكدا اسمه وتاريخ ميلاده للمحكمة. وكان دوتيرتي وصل إلى هولندا على متن جوية من مانيلا، الأربعاء، بعد اعتقاله بناء على مذكرة من الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم ضد .سلفادور ميديالديا محامي الدفاع إن دوتيرتي مريض للغاية لدرجة أنه لا يستطيع قول المزيد، وإن اعتقال دوتيرتي ونقله إلى هولندا كان "اختطافا"، وإن موكله يعاني من مشكلات طبية "منهكة".وردت القاضية يوليا أنطوانيلا موتوك بأن طبيب الذي فحص دوتيرتي لدى وصوله يرى أنه "واع تماما وسليم عقليا".واتهم الادعاء العام البالغ 79 عاما بشن هجوم منهجي على السكان المدنيين خلال فترة رئاسته.