جماعة يهودية متطرفة تكشف عن "قائمة ترحيل" تضم آلاف الفلسطينيين

Advertisement

تُعد "بيتار يو إس" من بين الجماعات اليمينية المتطرفة التي تدعم جهود الأميركي لترحيل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.وكانت هذه الجماعة اليمينية المتطرفة قد أعلنت مسؤوليتها عن اعتقال الناشط الفلسطيني محمود المقيم الدائم في لترحيله.وأعلنت منظمة "بيتار"، يوم الاثنين أنها "تعمل على ترحيل وستواصل ذلك"، وجاء في منشورها على منصة "إكس": "توقعوا أن يبدأ ترحيل المواطنين المجنسين في خلال شهر".وأعدت المجموعة ما يسمى "قائمة الترحيل" التي تضم أسماء أفراد تعتقد موجودون في بتأشيرات وشاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، مدعية أن هؤلاء الأفراد "يرهبون أميركا".