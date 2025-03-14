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عربي-دولي

جماعة يهودية متطرفة تكشف عن "قائمة ترحيل" تضم آلاف الفلسطينيين

Lebanon 24
14-03-2025 | 15:31
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أعلنت جماعة "بيتار يو إس" اليهودية المتطرفة تسليمها "قائمة ترحيل" لمسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تضم آلاف الفلسطينيين.
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تُعد "بيتار يو إس" من بين الجماعات اليمينية المتطرفة التي تدعم جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وكانت هذه الجماعة اليمينية المتطرفة قد أعلنت مسؤوليتها عن اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل المقيم الدائم في الولايات المتحدة لترحيله.

وأعلنت منظمة "بيتار"، يوم الاثنين أنها "تعمل على ترحيل الفلسطينيين وستواصل ذلك"، وجاء في منشورها على منصة "إكس": "توقعوا أن يبدأ ترحيل المواطنين الفلسطينيين المجنسين في الولايات المتحدة خلال شهر".

وأعدت المجموعة ما يسمى "قائمة الترحيل" التي تضم أسماء أفراد تعتقد أنهم موجودون في الولايات المتحدة بتأشيرات وشاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، مدعية أن هؤلاء الأفراد "يرهبون أميركا".
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