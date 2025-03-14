اعتقال طالبة فلسطينية ثانية شاركت في مظاهرات جامعة كولومبيا

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أعلن مسؤولون في إدارة الهجرة الأميركية، ، اعتقال طالبة ثانية شاركت في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا، بالإضافة إلى إلغاء تأشيرة طالبة خرى.وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن مسؤولي الهجرة اعتقلوا "لقاء كردية"، وهي فلسطينية من الضفة الغربية، بسبب تجاوزها مدة إقامتها بعد انتهاء تأشيرتها الدراسية.وأفادت بأن تأشيرة الطالبة "كردية" أُلغيت في الثاني 2022 بسبب "عدم حضورها"، وأضافت أن كردية اعتُقلت سابقا لمشاركتها في احتجاجات بجامعة كولومبيا في نيسان 2024.وقالت إن إدارة ألغت أيضا تأشيرة رانجاني سرينيفاسان، وهي مواطنة هندية وطالبة دكتوراه، في 5 بسبب "الترويج للعنف والإرهاب".وأضافت أن سرينيفاسان اختارت يوم الثلاثاء "الترحيل الطوعي".ويأتي هذا الإعلان بعد الاعتقال الأخير للفلسطيني محمود ، الذي ساعد في الاحتجاجات الطلابية ويواجه الترحيل.وتم نقل على عجل من نيويورك إلى لويزيانا مطلع الأسبوع الماضي بطريقة جعلت الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، المعروف بصراحته، يشعر وكأنه يتعرض للاختطاف، وفق ما كتبه محاموه في دعوى قضائية محدثة تطالب بالإفراج الفوري عنه. (سكاي نيوز)