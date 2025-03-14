إيلون ماسك يثير غضبا واسعا بتغريدة "هيتلر والموظفين"

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أثار الملياردير الأميركي إيلون موجة من الانتقادات بعد تغريدة على منصة "إكس" يوم الخميس، تضمنت تصريحا مثيرا للجدل.وجاء في المنشور الذي حذفه لاحقا: "هتلر لم يقتل الأشخاص. موظفو القطاع العام فعلوا ذلك"، وهو ما أثار غضب من الأوساط النقابية ومنظمات مكافحة التشهير.في المنشور الذي أثار ردود فعل غاضبة، جاء أيضا: "ستالين وماو وهتلر لم يقتلوا الأشخاص. موظفو القطاع العام فعلوا ذلك". ورغم حذف للمنشور، إلا أن التأثير كان كبيرا، حيث أبدت ومنظمات حقوق الإنسان استياءها الشديد، حسب موقع "يو إس آي توداي".وأدان الاتحاد الأميركي للموظفين الحكوميين في الولايات والبلديات، لي ساوندرز، تصريحات ، وقال: "عمال الخدمة في أميركا -من الممرضين إلى المعلمين، ورجال الإطفاء، وأمناء المكتبات- اختاروا جعل مجتمعاتنا آمنة وصحية بدلا من أن يصبحوا أغنياء. وهم لا يستحقون أن يتم تصويرهم على أنهم قتلة مجرمو حرب جماعيون كما يوحي أغنى رجل في العالم".وأضاف ساوندرز أن "ماسك والمليارديرات في هذه الإدارة لا يعرفون شيئا عن حياة الناس العاديين، ولهذا السبب هم على استعداد لتقليص وظائفهم وتخفيض برامج مثل مديكيد، والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية".من جانبها، أدانت منظمة مكافحة التشهير، وهي منظمة غير ربحية التصريح ووصفته بـ "المزعج للغاية".وقالت المنظمة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي: "من المؤسف وغير المسؤول أن يستخدم شخص ذو منصة كبيرة مثل هذه اللغة التي تهدف إلى التقليل من جدية القضايا الحساسة التي تتعلق بحياة الملايين من الأشخاص حول العالم".وتأتي تصريحات في وقت يقود فيه حملة غير مسبوقة لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، الأمر الذي أدى إلى تسريح الآلاف من الموظفين وإنهاء مئات عقود المساعدات والإيجارات الاتحادية.وردا على ذلك تصاعدت الاحتجاجات ضد ، بما في ذلك حملة "أحرقوا تسلا"، حيث تعرض مالكو سيارات تسلا للتخريب في عدة مدن أميركية."تحية النازية".