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عربي-دولي

مؤشر إيجابي.. الفاتيكان يكشف عن حالة البابا الصحية

Lebanon 24
14-03-2025 | 16:28
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أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، "بأنّ اليوم لم يُنشر أي بيان طبي، إذ يرى الأطباء أن الحالة مستقرة، ولا توجد مستجدات تذكر مقارنة بالأيام الماضية، وهو ما يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا".

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تابع: "كذلك يتقدم تعافي البابا بوتيرة بطيئة، ويتطلب الأمر وقتًا لترسيخ التحسّن. وبالتالي لن يكون هناك بعد الآن تحديث صباحي عن كيفية قضاء البابا ليلته، كما سيُلغى الإيجاز الصحفي الصباحي.

ختم: "سيبقى الإيجاز الصحفي المسائي قائمًا، لكنه لن يكون دائمًا مصحوبًا ببيانات طبية، التي ستصبح أقل تواترًا. هذا ومن المتوقع أن يُصدر البيان الطبي مساء الغد". 
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