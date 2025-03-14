مؤشر إيجابي.. الفاتيكان يكشف عن حالة البابا الصحية

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تابع: "كذلك يتقدم تعافي البابا بوتيرة بطيئة، ويتطلب الأمر وقتًا لترسيخ التحسّن. وبالتالي لن يكون هناك بعد الآن تحديث صباحي عن كيفية قضاء البابا ليلته، كما سيُلغى الإيجاز الصحفي الصباحي.ختم: "سيبقى الإيجاز الصحفي المسائي قائمًا، لكنه لن يكون دائمًا مصحوبًا ببيانات طبية، التي ستصبح أقل تواترًا. هذا ومن المتوقع أن يُصدر الطبي مساء الغد".