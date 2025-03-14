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وعقد الوفد التركي، الذي ضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات، اجتماعات خلال عمل إلى أمس الخميس.وأضاف فيدان في مع (تي.في 100) أن الوفد نقل للمسؤولين السوريين مخاوف تركيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن أنقرة ستراقب عن كثب الخطوات التي ستُتخذ من أجل تنفيذ .وجاءت الوفد التركي في أعقاب بين قوات الديمقراطية، التي يشكل الأكراد الفصيل الرئيسي بها وتدعمها ، والحكومة لدمج هذه القوات في مؤسسات .