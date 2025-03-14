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عربي-دولي

بعد اتفاق الشرع و"قسد".. تركيا تكشف سبب زيارة مسؤوليها لدمشق

Lebanon 24
14-03-2025 | 16:29
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قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن وفدا تركيا ناقش اتفاقا بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، خلال زيارة إلى دمشق.
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وعقد الوفد التركي، الذي ضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات، اجتماعات خلال زيارة عمل إلى سوريا أمس الخميس.

وأضاف فيدان في مقابلة مع قناة (تي.في 100) أن الوفد نقل للمسؤولين السوريين مخاوف تركيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن أنقرة ستراقب عن كثب الخطوات التي ستُتخذ من أجل تنفيذ الاتفاق.

وجاءت زيارة الوفد التركي في أعقاب اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل الأكراد الفصيل الرئيسي بها وتدعمها الولايات المتحدة، والحكومة السورية لدمج هذه القوات في مؤسسات الدولة.
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