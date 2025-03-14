بقوة 4.6 درجات.. زلزال يضرب دولة عربية!

مساء اليوم ،

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وبحسب المعهد القومي للبحوث والجيوفيزيقية في مصر، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد مساء اليوم ، هزة أرضية على بعد 373 کیلومترا مرسى ، بؤرتها على عمق 25.58 كيلومترا.وأكد المعهد أنه لم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، فقد ضرب منطقة كريت على عمق 13 كيلو مترا، وبقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر.