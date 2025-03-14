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بقوة 4.6 درجات.. زلزال يضرب دولة عربية!

Lebanon 24
14-03-2025 | 17:07
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ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الجمعة، مرسى مطروح شمالي مصر.
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وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد مساء اليوم الجمعة، هزة أرضية على بعد 373 کیلومترا شمال غرب مرسى مطروح، بؤرتها على عمق 25.58 كيلومترا.

وأكد المعهد أنه لم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، فقد ضرب الزلزال منطقة كريت اليونانية على عمق 13 كيلو مترا، وبقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر.
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