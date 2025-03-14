أعداد النازحين ترتفع عالمياً.. العينُ على "بلد عربيّ"!

توقعت منظمة إنسانية تعنى باللاجئين أن تدفع أكثر من 6.7 شخص إلى النزوح في مختلف أنحاء خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن ثلث الحالات ستسجل في السودان وميانمار.

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وفي تقرير لها نشر اليوم ، قال منظمة "المجلس الدانماركي للاجئين" إن قرار والمملكة وألمانيا سحب المساعدات الذي وصفته بالمدمر، ترك الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من دون الدعم الضروري لهم.



وقالت الأمينة شارلوت سلنته، في بيان، "نعيش في عصر والإفلات من العقاب ويدفع المدنيون الثمن الأكبر". وأفاد بأن عدد النازحين حول يبلغ حاليا 122.6 مليون شخص.



وتوقعت المنظمة أن عدد النازحين "ارتفاعا مذهلا" بـ4.2 شخص في 2025، وهو أعلى رقم يتوقعه منذ 2021، كما أنها تتوقع 2.5 مليون حالة نزوح قسري في 2026. وستسهم في السودان وميانمار في حوالى نصف حالات النزوح المتوقعة.



السودان بالصدارة

إن ثلث حالات النزوح الجديدة تقريبا ستكون في السودان حيث "الأزمة الإنسانية الأكثر إلحاحا في العالم"، مشيرا إلى أن 12.6 مليون شخص نزحوا بالفعل داخل السودان وإلى دول الجوار. وأضاف التقرير أن "التجويع استُخدم كسلاح في الحرب، ما أدخل البلاد في مجاعة كارثية وراء الأخرى".



أما في ميانمار، فتصاعدت حدة الحرب الأهلية المتعددة الجبهات التي أدت إلى نزوح 3.5 شخص، فيما يحتاج حوالي 20 مليون شخص، أي ما يعادل ثلث السكان، إلى المساعدات الإنسانية. وتوقع التقرير أن تشهد البلاد 1.4 مليون حالة نزوح قسري إضافية بحلول نهاية 2026.

وبحسب ، ستشهد كل من من أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا واليمن وفنزويلا ازديادا في حالات النزوح جراء عوامل عدة بينها النزاعات المسلحة وتغير المناخ وإرث الحرب وانعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ونددت سلنته بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء 83% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية (يو إس أيد) للمساعدات الإنسانية حول ، واصفة إياه بأنه يمثّل "خيانة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر". (الجزيرة نت)