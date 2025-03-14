سفير جنوب أفريقيا "ليس موضع ترحيب" في أميركا

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قال الأميركي ماركو روبيو، ، إن جنوب أفريقيا لدى لم يعد موضع ترحيب.وكتب روبيو في منشور على إكس "ليس لدينا ما نناقشه معه، ولذلك فهو يعد شخصا غير مرغوب فيه".وكانت حكومة جنوب أفريقيا، قد أوقف عمل الشركات الأميركية داخل أراضيها، مع إيقاف تصدير المعادن إلى ردا على "تصرفات الأميركى واستباحة أموال وأراضى جنوب أفريقيا".