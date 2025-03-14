ترامب: تحدّثنا مع بوتين وأشعر أنه سيعقد صفقة معنا

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أكد الأميركي أنّه "تحدث مع نظيره الروسي بوتين"، لافتاً إلى أنه "يشعر أن ستعقد صفقة مع بلاده".وأضاف أنّه "تلقّى أخباراً جيدة جداً من روسيا".