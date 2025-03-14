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عربي-دولي

ترامب: تحدّثنا مع بوتين وأشعر أنه سيعقد صفقة معنا

Lebanon 24
14-03-2025 | 18:19
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه "تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين"، لافتاً إلى أنه "يشعر أن روسيا ستعقد صفقة مع بلاده".
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وأضاف أنّه "تلقّى أخباراً جيدة جداً من روسيا".
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