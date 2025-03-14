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عربي-دولي

"الشيوخ الأميركي" يمرّر قانون التمويل ويتجنّب الإغلاق الحكومي

Lebanon 24
14-03-2025 | 18:40
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مرّر مجلس الشيوخ الأميركي يوم الجمعة مشروع قانون التمويل لتجنّب إغلاق الحكومة، بموافقة 54 عضواً مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
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ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.

وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 أيلول.

وأعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر الخميس أنه سيصوت لصالح مشروع قانون تمويل مؤقت، مشيراً إلى أن حزبه سيوفر الأصوات اللازمة لتجنب إغلاق الحكومة.
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