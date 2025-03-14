"الشيوخ الأميركي" يمرّر قانون التمويل ويتجنّب الإغلاق الحكومي

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مرّر الأميركي يوم قانون التمويل لتجنّب الحكومة، بموافقة 54 عضواً مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس للتوقيع عليه.ويأتي تصويت بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب حكومي.وينص على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 أيلول.وأعلن زعيم في الأميركي، شومر الخميس أنه سيصوت لصالح قانون تمويل مؤقت، مشيراً إلى أن حزبه سيوفر الأصوات اللازمة لتجنب الحكومة.