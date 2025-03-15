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عربي-دولي
نائب ترامب يتوقع إبرام صفقة مع "تيك توك" في هذا الموعد
Lebanon 24
15-03-2025
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توّقع نائب
الرئيس
الأميركي جيه دي فانس إبرام صفقة "رفيعة المستوى" مع تيك توك بحلول
الموعد
النهائي في 5 نيسان.
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وقال
لشبكة "إن بي سي نيوز" خلال
مقابلة
على متن طائرة الرئاسة الثانية أمس الجمعة: "من شبه المؤكد أن يكون هناك
اتفاق
رفيع المستوى، أعتقد أنه يُبدّد مخاوفنا المتعلقة بالأمن القومي، ويسمح بوجود مؤسسة أميركية مستقلة لتيك توك".
عملية بيع محتملة
وكان
الرئيس
الأميركي دونالد
ترامب
قد عيّن فانس ومستشاره للأمن القومي مايكل والتز
الشهر
الماضي للإشراف على عملية البيع المحتملة لتطبيق التواصل الاجتماعي.
فيما ظل مصير تيك توك معلقا منذ أن دخل قانون يُلزم مالكه، بايت دانس، إما ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير.
وبعد توليه منصبه في 20 كانون الثاني، وقّع
ترامب
أمرا تنفيذيا يسعى إلى تأخير تطبيق
القانون
لمدة 75 يوما.(العربية)
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