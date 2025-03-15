نائب ترامب يتوقع إبرام صفقة مع "تيك توك" في هذا الموعد

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توّقع نائب الأميركي جيه دي فانس إبرام صفقة "رفيعة المستوى" مع تيك توك بحلول النهائي في 5 نيسان.لشبكة "إن بي سي نيوز" خلال على متن طائرة الرئاسة الثانية أمس الجمعة: "من شبه المؤكد أن يكون هناك رفيع المستوى، أعتقد أنه يُبدّد مخاوفنا المتعلقة بالأمن القومي، ويسمح بوجود مؤسسة أميركية مستقلة لتيك توك".عملية بيع محتملةوكان الأميركي دونالد قد عيّن فانس ومستشاره للأمن القومي مايكل والتز الماضي للإشراف على عملية البيع المحتملة لتطبيق التواصل الاجتماعي.فيما ظل مصير تيك توك معلقا منذ أن دخل قانون يُلزم مالكه، بايت دانس، إما ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير.وبعد توليه منصبه في 20 كانون الثاني، وقّع أمرا تنفيذيا يسعى إلى تأخير تطبيق لمدة 75 يوما.(العربية)