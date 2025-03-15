الاحداث تتسارع في سوريا.. وعين الغرب على تطور الاتفاق مع قسد

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لا تزال الاحداث المتسارعة في تخطف الانظار في المنطقة، على وقع التطورات المتلاحقة.وأمس، تظاهر مئات الأكراد، في شمال شرق احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي لا يلبّي في نظرهم تطلّعات الأقلّيات في البلد.جاء هذا في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يمنح الدستور الجديد صلاحيات غير محدودة للرئيس خلال فترة انتقالية تصل إلى 5 سنوات، وهو ما يثير قلق من المكونات ، التي ترى أن هذا الإجراء قد يكرس حكمًا مطلقا بعيدا عن التعددية السياسية.وقالت شير محمد، وهي شابة في الخامسة والعشرين شاركت في التظاهرة التي نظمت في القامشلي عند مع "اليوم خرجنا كشعب كردي رفضا لما ورد في الدستور السوري الجديد ورفضا لإقصاء باقي المكونات والطوائف. لا لسوريا مركزية، نعم لسوريا لامركزية ديموقراطية تعددية".وأضافت "نحن كشعب كردي وشعب سوري، بعد سنوات من الظلم، كنا ننتظر أن يكون الدستور شاملا لكل الأديان والأعراق الموجودة في (بدلا من) إنكار وجودهم".والخميس، انتقدت الذاتية الكردية في شمال شرق الإعلان الدستوري، معتبرة أنه "يتنافى" مع تنوع ويضم بنودا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.وفي بيان صدر بعد يومين من توقيع بينها وبين السلطات الجديدة في دمشق، اعتبرت الكردية أن الإعلان الدستوري "يتنافى من جديد مع حقيقة وحالة التنوع الموجود فيها"، ويخلو من "مكوّناتها المختلفة من كرد وحتى عرب".وأشارت إلى أنه "يضم بنودا ونمطا تقليديا يتشابه مع المعايير والمقاييس المتّبعة من حكومة البعث" الذي حكم البلاد لعقود.الطالب دلو أحمد (24 عاما) الذي شارك في تظاهرات الجمعة، في القامشلي إن "حكومة أحمد الشرع تريد إنشاء دولة سنية ودينية. ولن نقبل بذلك إطلاقا".وصرّح دلو أحمد "نحن كشباب من القامشلي خرجنا من أجل حقوقنا. لا نريد الانفصال. إننا جزء أصيل من وما نريده هو أن تثبت حقوقنا في الدستور ولن نقبل بأقلّ من هذا".وأقيمت تظاهرات أيضا في عامودا، على بعد بضعة كيلومترات من القامشلي، حيث طالب الأكراد بـ"سوريا ديموقراطية وفدرالية".قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن أنقرة تراقب عن كثب اتفاقا بين الحكومة وقوات الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، معربا عن قلقه بشأن التهديدات المستقبلية المحتملة لأمن .وخلال مقابلة مع قناة "تي في 100" التركية، قال فيدان إن أعربت عن مخاوفها للمسؤولين السوريين خلال زيارة إلى يوم الخميس.وتابع "إذا كان هناك تم توقيعه بنوايا حسنة ، فليكن، ولكن قد تكون هناك بعض المشاكل أو الألغام المزروعة في المستقبل(...) كتركيا نراقب هذا عن كثب."فيدان إن لا ترى أن يمنح الحكم الذاتي لقوات الديمقراطية، مضيفا "لا ينبغي أن يشعر أحد أنه أقلية، بل يجب أن يشعر بأنه جزء خاص من ازدهار أكبر من خلال الاستفادة من الفرص المتساوية".وفيما ابتعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التعليق على الملف السوري منذ يناير الماضي، وجه نائبه جي دي فانس انتقادات شديدة للإدارة الجديدة في دمشق.في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اليوم السبت إن بلاده "لن تنشر قوات أميركية في ولكنها تملك الكثير مما يمكنها فعله دبلوماسيا واقتصاديا لحماية الأقليات هناك".كما اعتبر أنه على الأميركية أن "تتذكر مع من تتعامل في وعليها ضمان حماية هذه المجتمعات التاريخية" في إشارة إلى الأقليات المسيحية والدرزية.وأردف أن واشنطن تتحدث مع حلفائها وتعمل بعيدًا عن الإعلام من أجل تشجيع (التي وصفها بالمتشددة) على حماية الأقليات المسيحية والدرزية وغيرها.