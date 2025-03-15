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عربي-دولي

"فاسدة وغير قانونية".. ترامب يُهاجم وسائل الإعلام المُنتقدة له

Lebanon 24
15-03-2025 | 02:19
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في خطاب ألقاه من وزارة العدل التي أعيد تشكيلها إلى حد كبير منذ عودته إلى البيت الأبيض، صبّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، جام غضبه على وسائل الإعلام المنتقدة، ووصفها بأنها "فاسدة وغير قانونية". 
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وقال ترامب أن الشبكات التلفزيونية مثل "سي ان ان" و"ام اس ام بي سي" "التي تكتب حرفيا بشكل سيء عني بنسبة 6ر97%، هي أذرع سياسية للحزب الديمقراطي وفي رأيي، هي فاسدة وغير قانونية، ما يفعلونه غير قانوني".

في خطاب ألقاه أمام مدّعين عامين وعناصر أجهزة إنفاذ القانون في مقر وزارة العدل، وصف ترامب وسائل الإعلام هذه بأنها "أذرع سياسية للحزب الديموقراطي. وبرأيي هي فاسدة حقا وغير شرعية. ما تفعله غير شرعي".

وقال إن وسائل الإعلام هذه "تؤثر على القضاة وهي تغيّر القانون حقا، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون شرعيا. لا أعتقد أنه شرعي. وهي تفعل ذلك بالتنسيق التام مع بعضها البعض".

موجها انتقاده لخصومه السياسيين، قال ترامب "لقد تجسسوا على حملتي الانتخابية، وأطلقوا الكثير من الخدع وعمليات التضليل".

وأضاف "انتهكوا القانون على نطاق هائل، واضطهدوا عائلتي وفريقي ومؤيديَّ، وفتشوا مقر إقامتي في مارالاغو، وفعلوا كل ما في وسعهم لمنعي من أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة".(سكاي نيوز)

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