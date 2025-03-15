"فاسدة وغير قانونية".. ترامب يُهاجم وسائل الإعلام المُنتقدة له

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في خطاب ألقاه من وزارة العدل التي أعيد تشكيلها إلى حد كبير منذ عودته إلى البيت ، صبّ الأميركي ، أمس ، جام غضبه على المنتقدة، ووصفها بأنها "فاسدة وغير قانونية".أن الشبكات التلفزيونية مثل "سي ان ان" و"ام اس ام بي سي" "التي تكتب حرفيا بشكل سيء عني بنسبة 6ر97%، هي أذرع سياسية للحزب وفي رأيي، هي فاسدة وغير قانونية، ما يفعلونه غير قانوني".في خطاب ألقاه مدّعين عامين وعناصر أجهزة إنفاذ في مقر وزارة العدل، وصف هذه بأنها "أذرع سياسية للحزب الديموقراطي. وبرأيي هي فاسدة حقا وغير شرعية. ما تفعله غير شرعي".إن هذه "تؤثر على القضاة وهي تغيّر حقا، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون شرعيا. لا أعتقد أنه شرعي. وهي تفعل ذلك بالتنسيق التام مع بعضها البعض".موجها انتقاده لخصومه السياسيين، قال "لقد تجسسوا على حملتي ، وأطلقوا من الخدع وعمليات التضليل".وأضاف "انتهكوا على نطاق هائل، واضطهدوا عائلتي وفريقي ومؤيديَّ، وفتشوا مقر إقامتي في مارالاغو، وفعلوا كل ما في وسعهم لمنعي من أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة".(سكاي نيوز)