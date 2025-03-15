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عربي-دولي

زيلينسكي: روسيا تبحث الآن عن ذرائع مختلفة لتجنب إنهاء الحرب

Lebanon 24
15-03-2025 | 02:25
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أمام التفاؤل الذي أبداه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تجاوب نظيره الروسي فلاديمير بوتين مع مقترح الهدنة في أوكرانيا، شكك الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي بنوايا موسكو
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إذ اعتبر في تصريحات على حساباته في مواقع التواصل اليوم السبت أن روسيا تبحث الآن عن ذرائع مختلفة لتجنب إنهاء الحرب
 
كما رأى أن التلاعب الروسي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب.

إلى ذلك، أشار إلى أن يوم أمس كان حافلا بالمفاوضات التي من شأنها أن تُقرّب السلام.

وأكد أن بلاده قبلت المقترح الأميركي بوقف القتال جوا وبحرا وبرا.

كذلك أضح أن بلاده ملتزمة باعتماد نهج بناء خلال المحادثات.

إلا أنه شدد على ضرورة الضغط على موسكو لكي تتخذ موقفا بناء، ولوضح حد لتلاعبها الذي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب.
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