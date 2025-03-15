زيلينسكي: روسيا تبحث الآن عن ذرائع مختلفة لتجنب إنهاء الحرب

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إذ اعتبر في تصريحات على حساباته في مواقع التواصل اليوم أن تبحث الآن عن ذرائع مختلفة لتجنب إنهاء الحرب التفاؤل الذي أبداه الأميركي حول تجاوب نظيره الروسي مع مقترح الهدنة في ، شكك الأوكراني فولدومير زيلينسكي بنواياإذ اعتبر في تصريحات على حساباته في مواقع التواصل اليوم أن تبحث الآن عن ذرائع مختلفة لتجنب إنهاء الحرب

كما رأى أن التلاعب الروسي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب.



إلى ذلك، أشار إلى أن يوم أمس كان حافلا بالمفاوضات التي من شأنها أن تُقرّب .



وأكد أن بلاده قبلت المقترح الأميركي بوقف القتال جوا وبحرا وبرا.



كذلك أضح أن بلاده ملتزمة باعتماد نهج بناء خلال المحادثات.



إلا أنه شدد على ضرورة الضغط على لكي تتخذ موقفا بناء، ولوضح حد لتلاعبها الذي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب.