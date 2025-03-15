على الرغم من الاعتراضات على تواصله مع حماس.. مبعوث ترامب للرهائن باق

وسط عاصفة الجدل التي أحاطت باسمه خلال الفترة الماضية، يبدو أن آدم بولر، الذي أشرف على مفاوضات مباشرة غير مسبوقة مع حماس نيابةً عن إدارة الأميركي ، سحب ترشيحه لمنصب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الأسرى

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فقد أكد مسؤولون في البيت أن الذي أثار حفيظة وبعض مجلس تقدم بطلب لسحب ترشيحه، وفق ما أفاد موقع أكسيوس.



فيما زعم مسؤول كبير في الأميركية أن هذه الخطوة كان مُخططًا لها منذ أسبوعين، بهدف نقل بوهلر إلى منصب مختلف وبصلاحيات أوسع، دون الحاجة إلى موافقة مجلس .



"لعب دورا حاسما"

إلا أن كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت ، أكد أن بولر باق في منصبه كموظف حكومي خاص، مركزا على ملف الأسرى .



كما شددت على أن المبعوث الرئاسي لعب دورًا حاسمًا في التفاوض على عودة مارك فوغل من ، وسيواصل لإطلاق كافة الأسرى المحتجزين ظلمًا حول إلى ديارهم".



وكان بولر محور عاصفة إعلامية وسياسية منذ كشفه عن لقائه مباشرة بمسؤولين من حماس، ليصبح بذلك أول مسؤول أميركي يُجري مثل هذا اللقاء.



فرغم موافقة على تلك المحادثات، إلا أنها أثارت غضب بعض أعضاء مجلس الجمهوريين، الذين ناقش بعضهم الأمر سرًا مع البيت . ما صعّب تثبيت تعيينه في مجلس .



كما أثار بولر في احدى مقابلاته التلفزيونية انتقادات إسرائيلية، لاسيما بعدما شدد على أن بلاده ليست عميلاً عند تل أبيب، وتتحرك وفقا لمصالحها ومصالح مواطنيها. وزاد الطين بلة بالنسبة إلى وبعض الجمهوريين حين وصف أعضاء الحركة باللطيفين.



إذ انتقد مسؤولون إسرائيليون عباراته تلك فضلا عن مفاوضاته مع حماس من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين- أولا.



وكانت الحركة الفلسطينية أعلنت أمس الجمعة أنها وافقت على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية.